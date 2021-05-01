MLB／達比修有12K奪第3勝 連五戰至少6局只失1分

聖地牙哥教士今天在主場迎戰舊金山巨人，教士先發投手達比修有6.1局失1分且飆出12次三振，奪下個人本季第3場勝投，教士終場就以3比2擊退巨人。

教士與巨人上演投手戰，兩隊都在首局各別拿下一分，之後一路到6局下才有比數變化。教士打者普羅法（Jurickson Profar）把握6局下得點圈有人的機會，適時敲出超前比分的2分打點安打，教士以3比1領先。

巨人打線8局上靠著安打及保送形成無人出局滿壘的大好機會，但隆戈利亞（Evan Longoria）敲出雙殺打只讓隊友跑回一分，下一棒杜朋（Mauricio Dubon）又擊出滾地球出局結束8局上攻勢。

達比修有今天主投6.1局被敲4支安打失1分，並送出12次三振、3次保送，順利奪下個人本季第3場勝投，目前成績3勝1敗，防禦率2.13。達比修有最近連續5場先發都投滿至少6局且只失1分，表現相當出色。

教士終結者梅蘭森（Mark Melancon）9局上登板連續解決3名打者，收下本季第9次救援成功，個人防禦率降至0.69。

巨人先發投手韋柏（Logan Webb）主投6局被敲7安掉3分，並送出4次三振、1次保送，但隊友沒能提供火力支援，苦吞個人本季第2敗。

巨人今天輸球後，本季例行賽戰績來到16勝10敗，暫居國家聯盟西區龍頭，教士獲勝後戰績達到15勝12敗，位居國家聯盟西區第3名。