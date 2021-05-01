快訊

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

諾富特確診房務員幸好不是這兩天到北港 否則代誌大條了

MLB／達比修有12K奪第3勝 連五戰至少6局只失1分

中央社 / 聖地牙哥30日綜合外電報導
教士先發投手達比修有6.1局失1分且飆出12次三振，奪下個人本季第3場勝投。 美聯社
教士先發投手達比修有6.1局失1分且飆出12次三振，奪下個人本季第3場勝投。 美聯社

聖地牙哥教士今天在主場迎戰舊金山巨人，教士先發投手達比修有6.1局失1分且飆出12次三振，奪下個人本季第3場勝投，教士終場就以3比2擊退巨人。

教士與巨人上演投手戰，兩隊都在首局各別拿下一分，之後一路到6局下才有比數變化。教士打者普羅法（Jurickson Profar）把握6局下得點圈有人的機會，適時敲出超前比分的2分打點安打，教士以3比1領先。

巨人打線8局上靠著安打及保送形成無人出局滿壘的大好機會，但隆戈利亞（Evan Longoria）敲出雙殺打只讓隊友跑回一分，下一棒杜朋（Mauricio Dubon）又擊出滾地球出局結束8局上攻勢。

達比修有今天主投6.1局被敲4支安打失1分，並送出12次三振、3次保送，順利奪下個人本季第3場勝投，目前成績3勝1敗，防禦率2.13。達比修有最近連續5場先發都投滿至少6局且只失1分，表現相當出色。

教士終結者梅蘭森（Mark Melancon）9局上登板連續解決3名打者，收下本季第9次救援成功，個人防禦率降至0.69。

巨人先發投手韋柏（Logan Webb）主投6局被敲7安掉3分，並送出4次三振、1次保送，但隊友沒能提供火力支援，苦吞個人本季第2敗。

巨人今天輸球後，本季例行賽戰績來到16勝10敗，暫居國家聯盟西區龍頭，教士獲勝後戰績達到15勝12敗，位居國家聯盟西區第3名。

教士 巨人

延伸閱讀

MLB／官網列各隊30歲以上最佳球員 柳賢振、達比修有入列

MLB／張育成亞洲身分遭歧視 達比修有也遇過

相關新聞

MLB／熟悉的洋基回來了！ 賈吉雙響、柯爾6局12K完封老虎

洋基在前一波客場之旅拿下勝多於敗，投打升溫被美媒稱為回到贏球正軌，今日回到主場面對老虎，在王牌柯爾（Gerrit Cole）6局12K，全場5轟包含「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲帶領

MLB／達比修有12K奪第3勝 連五戰至少6局只失1分

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天在主場迎戰舊金山巨人，教士先發投手達比修有6.1局失1分且飆出12次三振，奪下個人本...

MLB／瓦托達300轟成隊史第三人 脫帽感謝球迷歡呼

有望終身紅人的37歲老將一壘手瓦托（Joey Votto），今日對小熊在第3局開轟，達成生涯300轟里程，另外還掃出2支二壘安，帶領球隊在打擊戰中以8：6擊敗小熊。 紅人此戰敲出10安包含3轟，

MLB／張育成連5場未敲安 畢柏連18場8K以上破紀錄

印地安人隊今天以5：3擊敗白襪隊，不過陣中台灣好手張育成打擊近況低迷，今天4打數沒有安打，上次敲安已是4月19日，打擊率...

MLB／今日戰績表 達比修有6.1局12K奪本季第3勝

MLB今日戰績表 紅雀 7:3 海盜 老虎 0:10 洋基 馬林魚 1:2(10局) 國民 大都會 1:2 費城人 勇士 5:13 藍鳥 小熊 6:8 紅人 太空人 9:2 光芒 紅

MLB／林子偉突遭指定讓渡平常心 經紀人：7天後再說

旅美台將林子偉今年的第一趟大聯盟之旅，只待7天就落幕，雙城隊因應傷兵回歸，為了在40人名單空出位置，將林子偉放進指定讓渡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。