MLB／今日戰績表 達比修有6.1局12K奪本季第3勝

有望終身紅人的37歲老將一壘手瓦托（Joey Votto），今日對小熊在第3局開轟，達成生涯300轟里程，另外還掃出2支二壘安，帶領球隊在打擊戰中以8：6擊敗小熊。 紅人此戰敲出10安包含3轟，

2021-05-01 14:48