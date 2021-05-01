聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 達比修有6.1局12K奪本季第3勝
MLB今日戰績表
紅雀 7:3 海盜
老虎 0:10 洋基
馬林魚 1:2(10局) 國民
大都會 1:2 費城人
勇士 5:13 藍鳥
小熊 6:8 紅人
太空人 9:2 光芒
紅襪 6:1 遊騎兵
印地安人 5:3 白襪
皇家 1:9 雙城
道奇 1:3 釀酒人
金鶯 3:2 運動家
洛磯 2:7 響尾蛇
天使 4:7 水手
巨人 2:3 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 老虎 vs. 洋基
01:05 馬林魚 vs. 國民
02:10 皇家 vs. 雙城
04:05 印地安人 vs. 白襪
04:07 金鶯 vs. 運動家
04:10 小熊 vs. 紅人
04:10 太空人 vs. 光芒
06:05 大都會 vs. 費城人
06:35 紅雀 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 遊騎兵
07:10 道奇 vs. 釀酒人
07:37 勇士 vs. 藍鳥
08:10 洛磯 vs. 響尾蛇
08:40 巨人 vs. 教士
09:10 天使 vs. 水手
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言