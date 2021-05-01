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MLB／今日戰績表 達比修有6.1局12K奪本季第3勝

聯合新聞網 / 整理
達比修有今日主投6.1局飆出12只丟1分，隊友全力守成下拿到本季第3勝。 美聯社
達比修有今日主投6.1局飆出12只丟1分，隊友全力守成下拿到本季第3勝。 美聯社

MLB今日戰績表

紅雀 7:3 海盜

老虎 0:10 洋基

馬林魚 1:2(10局) 國民

大都會 1:2 費城人

勇士 5:13 藍鳥

小熊 6:8 紅人

太空人 9:2 光芒

紅襪 6:1 遊騎兵

印地安人 5:3 白襪

皇家 1:9 雙城

道奇 1:3 釀酒人

金鶯 3:2 運動家

洛磯 2:7 響尾蛇

天使 4:7 水手

巨人 2:3 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 老虎 vs. 洋基

01:05 馬林魚 vs. 國民

02:10 皇家 vs. 雙城

04:05 印地安人 vs. 白襪

04:07 金鶯 vs. 運動家

04:10 小熊 vs. 紅人

04:10 太空人 vs. 光芒

06:05 大都會 vs. 費城人

06:35 紅雀 vs. 海盜

07:05 紅襪 vs. 遊騎兵

07:10 道奇 vs. 釀酒人

07:37 勇士 vs. 藍鳥

08:10 洛磯 vs. 響尾蛇

08:40 巨人 vs. 教士

09:10 天使 vs. 水手

球隊戰績表

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