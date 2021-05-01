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MLB／瓦托達300轟成隊史第三人 脫帽感謝球迷歡呼

聯合新聞網 / 綜合報導
奮戰多年，紅人老將一壘手瓦托今日達成生涯300轟，全場球迷也為他歡呼。 法新社
奮戰多年，紅人老將一壘手瓦托今日達成生涯300轟，全場球迷也為他歡呼。 法新社

有望終身紅人的37歲老將一壘手瓦托（Joey Votto），今日對小熊在第3局開轟，達成生涯300轟里程，另外還掃出2支二壘安，帶領球隊在打擊戰中以8：6擊敗小熊。

紅人此戰敲出10安包含3轟，瓦托3安3打點是表現最佳打者，他是在第三局從小熊先發艾里耶塔（Jake Arrieta）手中敲出超前兩分砲，達成生涯300轟里程，成為名人堂球星班奇（Johnny Bench）以及羅賓森（Frank Robinson）後第三人。

瓦托回到休息後受到球迷歡呼致意，他賽後也對此表示感謝，「在這有許多時刻球迷們總是能讓我驚喜，他們的支持讓我受寵若驚，我雖然沒落淚仍感到很情緒化，有被祝福的感動。」

「我很開心能達成300轟，但在場上我只想著要為球隊超前比分，這是我們打球的目的，隊友的表現也完美了這一天。」

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