MLB／熟悉的洋基回來了！ 賈吉雙響、柯爾6局12K完封老虎

洋基在前一波客場之旅拿下勝多於敗，投打升溫被美媒稱為回到贏球正軌，今日回到主場面對老虎，在王牌柯爾（Gerrit Cole）6局12K，全場5轟包含「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲帶領下，以10：0完封老虎，熟悉的洋基真的回來了！

洋基的10分集中在前5局，首局靠著厄謝拉（Gio Urshela）的安打先馳得點，接下來就上演大家熟悉的煙火秀，先是第2局佛雷瑟（Clint Frazier）率先開砲‧3局賈吉、希克斯（Aaron Hicks）又接連開轟；第4局「法官」賈吉再次升堂，擊出滿貫砲一舉擊沉老虎；第五局新同學歐多（Rougned Odor）再錦上添花贊助陽春砲跑回第10分，洋基全場15安與5轟都是本季新高。

值得一提的是史丹頓此戰雖然沒有開轟但敲出3安，生涯首次連三戰猛打賞，他改打第二棒後適應良好，看來有賈吉在下一棒保護的安排奏效。

老虎打擊率聯盟最低、三振率又是30隊最高，面對洋基王牌柯爾真的是點機會都沒有。 美聯社

隊友全力相挺，王牌柯爾自然投得輕鬆，面對全聯盟打擊率最低(0.199)與三振率最高的老虎，只花87球就投完6局，狂飆12K無保送外，也僅被敲出4支安打，順利收下本季第4勝，防禦率降至1.43，他也成為繼隊史退役名將孔恩(David Cone)後，首位連三戰送出至少10K的洋基球員。

此外柯爾連續3戰至少10次三振0保送，過去只有克蕭(2次)與阿契爾完成過，這也是他今年第4次飆出雙位數三振無保送，追平「穆帥」穆西納（Mike Mussina），成為洋基史上唯二能在單季4次先發繳出雙位數三振無保送的球員。賽後柯爾表示季前就設定目標要盡快熱機避免慢熱，「很高興我辦到了」。