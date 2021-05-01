MLB／張育成連5場未敲安 畢柏連18場8K以上破紀錄

印地安人隊今天以5：3擊敗白襪隊，不過陣中台灣好手張育成打擊近況低迷，今天4打數沒有安打，上次敲安已是4月19日，打擊率下降到1成50。

張育成今天擔任先發第八棒、一壘手，首打席在3局上吞下三振，接下來分別4局、7局、9局都敲出滾地球出局，打擊表現雖然不振，不過守備上仍是一枚活棋，7局下轉守二壘，讓教練團有更多調度空間。

印地安人隊靠著3局上敲出3支安打、2次保送，攻下4分大局，奠定勝基，不過先發9棒僅4人打擊率在2成以上，團隊打擊率2成07，排名大聯盟倒數第二，僅優於1成99的老虎隊。

張育成近期陷入打擊低潮，連續5場、14打數無安打，打擊率降到1成50，本季17場出賽、40打數，敲出6支安打，有3分打點、5分得分。

印地安人隊靠著先發投手畢柏（Shane Bieber）6局11次三振，失3分的優質先發，拿下勝利，連續18場投出8次以上三振則締造大聯盟紀錄，超越「巨怪」強森（Randy Johnson）1999年9月25日開始的連續17場紀錄。