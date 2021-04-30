中職／新洋砲何時上一軍？洪總：選秀會後

富邦悍將隊尋覓爭冠的最後一塊拼圖，洋砲紐那斯已在日前來台，加入一軍戰場的時間點，預計會在季中選秀會後，屆時江少慶、郭俊麟加入先發輪值，悍將隊對於洋投的需求降低。

悍將隊為下半季布局，持續在尋覓洋砲戰力，日前簽下擁有11年大聯盟資歷，生涯累積858場出賽的紐那斯，他已在4月19日來台，5月中旬可以完成14+7天隔離、自主管理程序，但短時間內還不會投入一軍賽場。

洪總表示，紐那斯投入一軍的時間點，預計會在選秀會過後，到時江少慶、郭俊麟可望加入先發輪值。

江少慶今年結束旅美生涯，與悍將隊簽下自行培訓合約，悍將隊已經鐵了心將以狀元籤挑選他，就等選秀後正式披上悍將隊球衣；郭俊麟則是去年悍將隊第二指名，因進行TJ韌帶置換手術，預計休養1年，將在下半季投入賽場，悍將隊可望迎來兩位本土強投加入輪值。