MLB／哈波被打臉讓前隊友怒了 怒批球團「趕鴨子上架」
費城人強打哈波(Bryce Harper)昨(29)日遭紅雀投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）時速96.9英里（約156公里）的速球擊中臉部，當場血濺球場，賽後經由醫院檢查後確認沒有腦震盪問題後，哈波也在個人IG上報平安，雖然此次觸身球意外沒有造成哈波太大傷害，但在國民的老大哥、前隊友辛默曼（Ryan Zimmerman）卻有話要說，直言球團「趕鴨子上架」的作法，恐讓對方打者造成傷害。
Harper gets hit in the face and Girardi gets ejected, a breakdown pic.twitter.com/TPnBb9G1bg— Jomboy (@Jomboy_) April 29, 2021
近年大聯盟投手普遍皆有球速增長的趨勢，在這追逐火球的世代，也有越來越多的投手會有投球失控的情況發生，對此辛默曼接受訪問時表示，「現今的比賽就是這樣，這些人都可以輕鬆飆出95至100英哩的火球，但其中有一半的人不曉得球會投向哪邊，也不懂得如何投球。」、「你會看到球團不斷將這些火球男拉上來，而他們卻不關心控球狀況，只是想看看這些菜鳥是否有在大聯盟生存的潛力。」
數字也支持辛默曼的觀點，2019年整個大聯盟高達1984顆觸身球，打破2018年的1922顆紀錄，「幾年前，這些菜鳥會在2A或3A再待一年，試著學習如何投球，但有些球團似乎靈光一閃，將他們升上看看是否有能耐在大聯盟投球，如果沒有就把他們送回小聯盟，而這些球團高層不會去關心是否砸到人，這就是打者所身處的困境。」
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