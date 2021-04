MLB／哈波被打臉讓前隊友怒了 怒批球團「趕鴨子上架」

費城人強打哈波(Bryce Harper)昨(29)日遭紅雀投手卡布雷拉(Genesis Cabrera)時速96.9英里(約156公里)的速球擊中臉部,當場血濺球場,賽後經由醫院檢查後確認沒有腦震盪問題後,哈波也在個人IG上報平安,雖然此次觸身球意外沒有造成哈波太大傷害,但在國民的老大哥、前隊友辛默曼(Ryan Zimmerman)卻有話要說,直言球團「趕鴨子上架」的作法,恐讓對方打者造成傷害。

Harper gets hit in the face and Girardi gets ejected, a breakdown pic.twitter.com/TPnBb9G1bg