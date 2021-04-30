MLB／一生監督你一人！ 瑞佐又自告奮勇對決費里曼

昨(29)日小熊主砲瑞佐（Anthony Rizzo）大展二刀流身手，在球隊陷入大比分落後時登板投球，沒想到卻以一顆61英里的變化球，讓上季國聯MVP費里曼（Freddie Freeman）揮空三振，而瑞佐顯然意猶未盡，今日在球隊陷入一、二壘有人危機、下棒打者正是費里曼時，瑞佐自告奮勇向總教練羅斯(David Ross)表達登板意願，場面令人啼笑皆非。

今日小熊以8比2進入7局下，後援投手泰普拉（Ryan Tepera）接替登板，卻接連遭擊出安打掉分，在1出局一、二壘有人，打者輪到費里曼時，羅斯立即喊出暫停表達換人之意，這時畫面捕捉到同樣走上投手丘的瑞佐，信誓旦旦以手指比向自己，似乎表達願再次提槍上陣登板。

Anthony Rizzo appears to be asking David Ross if he's the new reliever as Tepera exits 😂 pic.twitter.com/VuLtGMuwuA — Cubs Insider (@realcubsinsider) April 30, 2021

儘管對戰費里曼成績占優，羅斯仍未接受瑞佐提議，換上後援左投查芬（Andrew Chafin）面對費里曼，也順利以雙殺化解勇士攻勢，而瑞佐這段突然其來的舉動，也讓雙方劍拔弩張的氛圍稍為輕鬆緩和。