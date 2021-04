MLB／一生監督你一人！ 瑞佐又自告奮勇對決費里曼

昨(29)日小熊主砲瑞佐(Anthony Rizzo)大展二刀流身手,在球隊陷入大比分落後時登板投球,沒想到卻以一顆61英里的變化球,讓上季國聯MVP費里曼(Freddie Freeman)揮空三振,而瑞佐顯然意猶未盡,今日在球隊陷入一、二壘有人危機、下棒打者正是費里曼時,瑞佐自告奮勇向總教練羅斯(David Ross)表達登板意願,場面令人啼笑皆非。

今日小熊以8比2進入7局下,後援投手泰普拉(Ryan Tepera)接替登板,卻接連遭擊出安打掉分,在1出局一、二壘有人,打者輪到費里曼時,羅斯立即喊出暫停表達換人之意,這時畫面捕捉到同樣走上投手丘的瑞佐,信誓旦旦以手指比向自己,似乎表達願再次提槍上陣登板。

Anthony Rizzo appears to be asking David Ross if he's the new reliever as Tepera exits 😂 pic.twitter.com/VuLtGMuwuA