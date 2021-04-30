快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

MLB／一生監督你一人！ 瑞佐又自告奮勇對決費里曼

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊瑞佐(右)投球上癮了，今日又向總教練表達再度登板對決勇士主砲費里曼(左)意願，不過這回被教頭拒絕了。 美聯社
小熊瑞佐(右)投球上癮了，今日又向總教練表達再度登板對決勇士主砲費里曼(左)意願，不過這回被教頭拒絕了。 美聯社

昨(29)日小熊主砲瑞佐（Anthony Rizzo）大展二刀流身手，在球隊陷入大比分落後時登板投球，沒想到卻以一顆61英里的變化球，讓上季國聯MVP費里曼（Freddie Freeman）揮空三振，而瑞佐顯然意猶未盡，今日在球隊陷入一、二壘有人危機、下棒打者正是費里曼時，瑞佐自告奮勇向總教練羅斯(David Ross)表達登板意願，場面令人啼笑皆非。

今日小熊以8比2進入7局下，後援投手泰普拉（Ryan Tepera）接替登板，卻接連遭擊出安打掉分，在1出局一、二壘有人，打者輪到費里曼時，羅斯立即喊出暫停表達換人之意，這時畫面捕捉到同樣走上投手丘的瑞佐，信誓旦旦以手指比向自己，似乎表達願再次提槍上陣登板。

儘管對戰費里曼成績占優，羅斯仍未接受瑞佐提議，換上後援左投查芬（Andrew Chafin）面對費里曼，也順利以雙殺化解勇士攻勢，而瑞佐這段突然其來的舉動，也讓雙方劍拔弩張的氛圍稍為輕鬆緩和。

小熊 Anthony Rizzo

相關新聞

MLB／官網解密大谷最強指叉球 2數據海放全聯盟

天使二刀流球星大谷翔平打擊數據亮眼，本季重拾投手身分也有出色發揮，特別是在壘上有人的危機時刻，大谷翔平總能屢屢化解危機，倚靠的正是招牌武器指叉球，而昨(29)日大聯盟官網也特別分析大谷這顆神秘魔球。

MLB／一生監督你一人！ 瑞佐又自告奮勇對決費里曼

昨(29)日小熊主砲瑞佐（Anthony Rizzo）大展二刀流身手，在球隊陷入大比分落後時登板投球，沒想到卻以一顆61英里的變化球，讓上季國聯MVP費里曼（Freddie Freeman）揮空三振，

MLB／客場勝多於敗持續墊底 官網仍稱洋基有亮點

被認為有望一爭世界冠軍的豪門洋基，今(30)日作客金鶯未能改善不振狀態，鏖戰到延長賽以3比4敗北，在這8戰客場之旅以5勝3負坐收，雖然洋基持續以11勝14負在美東墊底，不過距離暫居王座的紅襪僅有4.5

MLB／追平紀錄在即 釀酒人驚奇柏尼斯卻進傷兵名單

搖身一變躍居釀酒人王牌投手的柏尼斯（Corbin Burnes），藉由不斷改良進化的卡特球，讓自己躋身頂尖強投的行列，甚至繳出49次三振無任何四死球的驚人成績。不過柏尼斯想一舉超越道奇終結者簡森(Ke

MLB／今日戰績表 洋基延長賽不敵金鶯無緣3連勝

MLB今日戰績表 洋基 3:4(10局) 金鶯 運動家 3:2 光芒 費城人 3:4(10局) 紅雀 水手 1:0 太空人 老虎 1:3(7局) 白襪 老虎 0:11(7局) 白襪(雙重

MLB／雙城指定讓渡林子偉 旅美之路又遇十字路口

旅美台將林子偉今年的第一趟大聯盟之旅，7天落幕，雙城隊為了在40人名單清出空間、迎接傷兵回歸，將林子偉放進指定讓渡名單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。