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MLB／追平紀錄在即 釀酒人驚奇柏尼斯卻進傷兵名單
搖身一變躍居釀酒人王牌投手的柏尼斯（Corbin Burnes），藉由不斷改良進化的卡特球，讓自己躋身頂尖強投的行列，甚至繳出49次三振無任何四死球的驚人成績。不過柏尼斯想一舉超越道奇終結者簡森(Kenley Jansen)寫下的51三振0四壞的紀錄，可能得再等等，因為釀酒人總教練康索（Craig Counsell）已經宣布，已將柏尼斯擺進傷兵名單，受傷原因則未多作說明。
26歲的柏尼斯本季繳出2勝2負、1.53防禦率，更寫下投出49次三振沒有四壞球的成績，距離先前簡森所創下的51次紀錄僅2次之差，原訂於5月3對決道奇先發登板的柏尼斯，無緣在簡森見證之下創下新紀錄。
由於前役面對馬林魚出賽並未任何異狀，當被問及柏尼斯是否對病毒檢測呈陽性時，康索沒有正面回應。而兩位明星外野手葉力奇(Christian Yelich)及肯恩（Lorenzo Cain）目前也在傷兵名單內，如今再缺少柏尼斯助陣，對於暫居國聯中區第1的釀酒人可說是岌岌可危。
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