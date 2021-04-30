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MLB／官網解密大谷最強指叉球 2數據海放全聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平招牌指叉球，讓打者吃足苦頭。 美聯社
大谷翔平招牌指叉球，讓打者吃足苦頭。 美聯社

天使二刀流球星大谷翔平打擊數據亮眼，本季重拾投手身分也有出色發揮，特別是在壘上有人的危機時刻，大谷翔平總能屢屢化解危機，倚靠的正是招牌武器指叉球，而昨(29)日大聯盟官網也特別分析大谷這顆神秘魔球。

大谷翔平2018年挑戰大聯盟，當年打者面對他的指叉球，55個打數僅有2支安打，被三振35次。而今年大谷在最後1球為指叉的20個打席當中，打者吞下18次三振，完全沒有人能夠擊出安打，只有白襪賈西亞（Leury Garcia）能擊成滾地球出局，大聯盟也統計至少20打席中，單一球種擁有最高三振率的投手，第1位正是大谷翔平的指叉球(90%)，依序則是葛拉斯諾（Tyler Glasnow，曲球68%）及梅伊(Dustin May，曲球67%)。

本季目前為止，打者面對大谷翔平的指叉球揮擊23次，有17次為揮棒落空，大谷翔平指叉球製造的74%的揮空率也是獨步聯盟，排名第2、3位的則是釀酒人柏尼斯（Corbin Burnes）的滑球(67%)及變速球(67%)。

大谷的指叉與四縫線速球路徑相似，「共軌效應」極佳讓打者很難判斷。 截圖自大聯盟官網
大谷的指叉與四縫線速球路徑相似，「共軌效應」極佳讓打者很難判斷。 截圖自大聯盟官網

大谷翔平的指叉球均速從新人年的87.3英哩提升至89.9英哩，官網也指出，打者根本無從分辨大谷的四縫線速球及指叉球，兩顆球皆以相同路徑映入眼簾，也就是「共軌效應」相當出色，加上大谷的指叉球擁有高達32.1英吋的垂直位移，才會造成打者混淆而揮棒落空。

梅伊 尼斯 西亞

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