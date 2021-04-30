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MLB／客場勝多於敗持續墊底 官網仍稱洋基有亮點

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基8戰客場之旅拿下5勝3負。 美聯社。
洋基8戰客場之旅拿下5勝3負。 美聯社。

被認為有望一爭世界冠軍的豪門洋基，今(30)日作客金鶯未能改善不振狀態，鏖戰到延長賽以3比4敗北，在這8戰客場之旅以5勝3負坐收，雖然洋基持續以11勝14負在美東墊底，不過距離暫居王座的紅襪僅有4.5場勝差，大聯盟官網則撰文指出，此波客場之旅中，洋基仍有幾處值得一提的亮點。

金鶯今日在延長賽中靠著穆林斯（Cedric Mullins）的再見高飛犧牲打拿下比賽，系列戰雙方以2勝2負持平，加上與印地安人4連戰拿下3勝，洋基本次客場之旅保有勝多於負的成績，但由於先前挖的坑過於龐大，洋基目前仍處於美東墊底，但大聯盟官網報導指出，此客場之旅對洋基來說依舊有收穫。

該文指出，該場比賽前洋基團隊投手繳出美聯最低的3.24防禦率，而在這8場作客的比賽，70.2局當中防禦率僅2.67，送出70次三振僅挨4轟，而陣中幾名主力打者也開始找回擊球手感，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）連續2場比賽繳出5支3的好表現，以4成19打擊率及3轟結束本次客場之旅；被教練貼上「懶散」標籤的托瑞斯，也繳出了3成13高打擊率，更在今日敲出扳平戰局的二壘安打，打擊逐漸加溫、預期後勢看漲。

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