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MLB／雙城指定讓渡林子偉 旅美之路又遇十字路口
旅美台將林子偉今年的第一趟大聯盟之旅，7天落幕，雙城隊為了在40人名單清出空間、迎接傷兵回歸，將林子偉放進指定讓渡名單，其他球隊可挑走林子偉，若未有球隊青睞，可能面臨下放訓練基地或直接釋出。
林子偉去年遭紅襪隊移出40人名單，也未獲小聯盟合約，與待了9年的紅襪結束賓主關係，改與雙城簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，旅美生涯換個東家再拚拚看，在上周六等到升上大聯盟的通知，但一周下來僅以代打亮相1次，沒有任何打席。
雙城因應傷兵回歸，必須調整40人名單，林子偉遭到割捨，這趟大聯盟之旅只待了7天。
按照規定，雙城要將林子偉移出40人名單，須先放進DFA名單，接下來7天將可決定與其他球隊交易、下放小聯盟或直接釋出，林子偉的旅美之路再次面臨十字路口。
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