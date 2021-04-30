MLB／6.1局無安打！ 水手菊池雄星7局無失分收本季首勝

西雅圖水手日籍左投菊池雄星今天比賽的前6.1局沒被敲出任何安打，最終投7局無失分，助水手1比0「完封」休士頓太空人，自己也收下本季首場勝投。

水手今天客場挑戰太空人，兩隊先發投手菊池雄星、賈西亞（Luis Garcia）都有精彩表現。賈西亞投5局送出6次三振沒有保送，僅被擊出3支安打，可惜其中1支是特拉梅爾（Taylor Trammell）揮出的陽春全壘打，讓他丟掉整場比賽唯一的1分而苦吞敗投。

菊池雄星今天前6局都沒有被對手敲出安打，直到7局下半1出局後，才被柯利亞（Carlos Correa）揮出中右外野的二壘安打，讓他的無安打比賽破功。

此役菊池雄星用95球投7局，送出7次三振、2個保送，僅被擊出1支安打無失分，在球隊贏球後，他也獲得個人本季首勝。

菊池雄星2019年在水手展開MLB生涯，在今天的比賽之前，累積8勝16敗，防禦率5.52的成績。

水手今天贏球，終止近期一波4連敗，本季至今戰績14勝12敗，在美國聯盟西區排名第2。

賈西亞2020年上到大聯盟，該季出賽5場，戰績0勝1敗，防禦率2.92，本季至今為止出賽5場，戰績0勝3敗，防禦率2.70，仍在追求他生涯的首場勝投。