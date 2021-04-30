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MLB／「消失的魔球」屢飆三振 大谷翔平有望挑戰年度MVP

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今年在投、打兩端表現傑出，充分發揮「二刀流」身手，被看好是年度MVP的競爭人選。 路透
大谷翔平今年在投、打兩端表現傑出，充分發揮「二刀流」身手，被看好是年度MVP的競爭人選。 路透

美國職棒洛杉磯天使隊的日籍選手大谷翔平，本季徹底發揮「二刀流」的身手，不僅平時作為野手出賽，也是先發投手輪值的一員。在投打兩端都繳出好表現的他，甚至被看好有望搶下年度MVP的榮耀。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，4月26日以「第二棒兼投手」先發出賽的大谷翔平，雖然在第一局掉4分，不過後續就回穩。到五局的過程中，更是大演三振秀，一共飆出9次三振，拿下暌違1072天的勝投。精彩表現讓對手遊騎兵的總教練伍渥德（Chris Woodward）直呼「第2局以後大谷，簡直像變了一個人」。

能夠拿下這麼多三振，除了速球的球威之外，關鍵更在大谷的「快速指叉球」。大谷的這顆球路速度落在92英里（約相當於148公里），且擁有驚人變化幅度。伍渥德這顆球會「突然消失」，是一顆能屢屢製造打者揮空的魔球。今年球季大谷投出的23次三振中，就有高達18次，是靠這顆球路解決對手的。

大谷投、打兩端的精彩表現，更讓許多球界人士看好他今年問鼎年度MVP大位。報導指出，美國大聯盟官網近期找了94位球員及球界人士進行調查，票選大家心目中看好的年度MVP候選人是誰。在美國聯盟這邊，最後選出來的前三名，就依序分別是天使隊的楚奧特（Mike Trout）、紅襪馬丁尼茲（JD Martinez）和大谷翔平三人。

大聯盟盛讚大谷翔平是「拿著球棒的怪物」，不僅全壘打、打點項目在聯盟中排名頂尖，投球上的防禦率、奪三振率更是可圈可點。如此二刀流的身手，「有如每天都在寫下歷史」一般。而早先在擊出聯盟最多全壘打後，又以投手身份登板上陣，更是傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）以來的第一人。未來大谷還將創下什麼驚人表現，值得後續觀察。

日本

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