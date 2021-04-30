MLB／接種疫苗身體不適 筒香嘉智進光芒傷兵

光芒隊日籍打者筒香嘉智因疫苗接種出現不良反應導致身體不適，今天被放入新冠肺炎傷兵名單中，總教練凱許（Kevin Cash）預期明天就可歸隊。

筒香嘉智缺席賽事，凱許表示：「我想他昨天就感覺不太舒服了，但他還是想要上場比賽，這點我很欣賞，不過我想他今天起床感覺應該是真的非常非常不舒服。」

筒香嘉智昨天在對運動家的比賽擔任先發一壘手，3打數都吞下三振，也在第3打席後被換下場；今天因筒香嘉智缺席、狄亞茲（Yandy Diaz）輪休，改由布羅索（Mike Brosseau）先發一壘手。

凱許預期筒香嘉智明天就能歸隊，因為後援投手卡斯提歐（Diego Castillo）上周也曾因為第二劑疫苗接種導致身體不適，在新冠肺炎傷兵名單中休息了一天。

大聯盟目前建議球員施打新冠肺炎疫苗，但並未強制施行，不過若球隊第一級人員接種率超過85%，將放寬現有的限制，接種新冠肺炎疫苗可能出現關節痛、畏寒、頭痛、發燒等不同症狀，症狀依年齡增加而減少，通常會在數天內消失。