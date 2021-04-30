MLB／今日戰績表 洋基延長賽不敵金鶯無緣3連勝

被認為有望一爭世界冠軍的豪門洋基，今(30)日作客金鶯未能改善不振狀態，鏖戰到延長賽以3比4敗北，在這8戰客場之旅以5勝3負坐收，雖然洋基持續以11勝14負在美東墊底，不過距離暫居王座的紅襪僅有4.5

2021-04-30 14:57