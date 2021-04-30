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MLB／今日戰績表 洋基延長賽不敵金鶯無緣3連勝

聯合新聞網 / 整理
金鶯延長賽再見犧牲打打敗洋基，全隊興奮。 美聯社
金鶯延長賽再見犧牲打打敗洋基，全隊興奮。 美聯社

MLB今日戰績表

洋基 3:4(10局) 金鶯

運動家 3:2 光芒

費城人 3:4(10局) 紅雀

水手 1:0 太空人

老虎 1:3(7局) 白襪

老虎 0:11(7局) 白襪(雙重戰)

小熊 9:3 勇士

道奇 1:2 釀酒人

紅襪 1:4 遊騎兵

洛磯 3:5 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 紅雀 vs. 海盜

07:05 老虎 vs. 洋基

07:05 馬林魚 vs. 國民

07:05 大都會 vs. 費城人

07:07 勇士 vs. 藍鳥

07:10 小熊 vs. 紅人

07:10 太空人 vs. 光芒

08:05 紅襪 vs. 遊騎兵

08:10 印地安人 vs. 白襪

08:10 皇家 vs. 雙城

08:10 道奇 vs. 釀酒人

09:40 金鶯 vs. 運動家

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

10:10 天使 vs. 水手

10:10 巨人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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