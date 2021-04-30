MLB／今日戰績表 洋基延長賽不敵金鶯無緣3連勝
MLB今日戰績表
洋基 3:4(10局) 金鶯
運動家 3:2 光芒
費城人 3:4(10局) 紅雀
水手 1:0 太空人
老虎 1:3(7局) 白襪
老虎 0:11(7局) 白襪(雙重戰)
小熊 9:3 勇士
道奇 1:2 釀酒人
紅襪 1:4 遊騎兵
洛磯 3:5 響尾蛇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:35 紅雀 vs. 海盜
07:05 老虎 vs. 洋基
07:05 馬林魚 vs. 國民
07:05 大都會 vs. 費城人
07:07 勇士 vs. 藍鳥
07:10 小熊 vs. 紅人
07:10 太空人 vs. 光芒
08:05 紅襪 vs. 遊騎兵
08:10 印地安人 vs. 白襪
08:10 皇家 vs. 雙城
08:10 道奇 vs. 釀酒人
09:40 金鶯 vs. 運動家
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
10:10 天使 vs. 水手
10:10 巨人 vs. 教士
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