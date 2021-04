MLB／沒說好不打臉 哈波遭被156公里速球擊中

費城人強打少年哈波(Bryce Harper)在今天(29日)面對紅雀的比賽中,遭對方投手卡布雷拉(Génesis Cabrera)時速96.9英里(約156公里)的速球擊中面部,當場鮮血直流,在防護員的陪同下退場。

此役比賽進行到6局上,雙方3:3平手,剛從牛棚登板的卡布雷拉上場救援,沒想到第一球就往哈波臉上招呼,影片中可以看到哈波雖然戴著保護面部的C型盔,但由於第一時間想閃避,球反而砸中了他的左臉,事後他痛苦地蹲在地上,起身後鼻翼附近已有明顯血漬,並在防護員的護送下退場。

令人意外的是,卡布雷拉的控球並沒有改善,面對下一棒的葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius),他再度投出背部觸身球,雖然卡布雷拉表現得相當沮喪,似乎不是有意為之,但費城人總教頭吉拉迪(Joe Girardi)再也忍不住,衝出休息室指著他罵:「把球丟到天殺的好球帶!」

事後裁判經過短暫討論,認為卡布雷拉的觸身球並非惡意,決定對他與衝出休息室的吉拉迪各一次警告,但這項裁定令吉拉迪大為光火,他對主審怒吼:「你應該把這傢伙(指卡布雷拉)驅逐出場!」沒想到主審表示:「你才應該出去。」隨後將吉拉迪出逐出場。

不幸中的大幸是哈波並無大礙,比賽結束後他在個人Instagram上報平安:「身體狀況沒問題,電腦斷層結果沒問題。我很好,待會見。」似乎也沒有嚴重的外部傷害。

Harper gets hit in the face and Girardi gets ejected, a breakdown pic.twitter.com/TPnBb9G1bg