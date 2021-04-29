MLB／沒說好不打臉 哈波遭被156公里速球擊中

費城人強打少年哈波（Bryce Harper）在今天（29日）面對紅雀的比賽中，遭對方投手卡布雷拉（Génesis Cabrera）時速96.9英里（約156公里）的速球擊中面部，當場鮮血直流，在防護員的陪同下退場。

此役比賽進行到6局上，雙方3：3平手，剛從牛棚登板的卡布雷拉上場救援，沒想到第一球就往哈波臉上招呼，影片中可以看到哈波雖然戴著保護面部的C型盔，但由於第一時間想閃避，球反而砸中了他的左臉，事後他痛苦地蹲在地上，起身後鼻翼附近已有明顯血漬，並在防護員的護送下退場。

令人意外的是，卡布雷拉的控球並沒有改善，面對下一棒的葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），他再度投出背部觸身球，雖然卡布雷拉表現得相當沮喪，似乎不是有意為之，但費城人總教頭吉拉迪（Joe Girardi）再也忍不住，衝出休息室指著他罵：「把球丟到天殺的好球帶！」

事後裁判經過短暫討論，認為卡布雷拉的觸身球並非惡意，決定對他與衝出休息室的吉拉迪各一次警告，但這項裁定令吉拉迪大為光火，他對主審怒吼：「你應該把這傢伙（指卡布雷拉）驅逐出場！」沒想到主審表示：「你才應該出去。」隨後將吉拉迪出逐出場。

不幸中的大幸是哈波並無大礙，比賽結束後他在個人Instagram上報平安：「身體狀況沒問題，電腦斷層結果沒問題。我很好，待會見。」似乎也沒有嚴重的外部傷害。