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MLB／穿藍鳥球衣初登場 史布林格4打數盡墨

聯合新聞網 / 綜合報導
休賽季以6年1億5000萬加盟藍鳥的史布林格（George Springer）今天在對國民的系列戰初登場，只是4打數掛零。 美聯社
休賽季以6年1億5000萬加盟藍鳥的史布林格（George Springer）今天在對國民的系列戰初登場，只是4打數掛零。 美聯社

休賽季以6年1億5000萬加盟藍鳥的史布林格（George Springer），由於傷勢問題沒有趕上今年開季，今天（29日）總算在對國民的系列戰初登場，只是4打數掛零，藍鳥最終也以2：8輸球。

史布林格剛回歸就以先發第一棒出賽，不過為了避免二度受傷，僅以指定打擊身份出賽，對於初登場沒有做出表現，他表示：「我需要相信我自己，有點害怕再次受傷，我已經厭倦待在傷兵名單了。」

藍鳥隊總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）表示：「他狀況不錯，也選了不少球，內容還是不錯的。」日前韓籍強投柳賢振才因右臀拉傷被放入10天傷兵名單，其他包括終結者耶茲（Kirby Yates）賽季報銷、潛力新秀皮爾森（Nate Pearson）與澤克（T.J. Zeuch）都掛傷號，藍鳥必須在傷兵滿營的情況下維持戰績。

藍鳥目前以11勝12敗名列美東第3，前面還有光芒與戰績獨走的紅襪，後頭則是重建中的金鶯，與11勝13敗的洋基。

建中

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