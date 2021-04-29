MLB／棒子急速冷凍 洋基教頭要減少桑契斯上場時間

洋基隊捕手桑契斯（Gary Sanchez）雖然開季沒多久就敲出2轟，但隨後棒子急速冷凍，近21個打數只敲1安，就連總教練布恩（Aaron Boone）也看不下去了，表示他會減少桑契斯的上場時間，並將機會讓給板凳捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）。

據《紐約時報》記者馬丁（Dan Martin）報導，布恩計畫要減少桑契斯的上場時間，但這並不代表他馬上要把東岡凱爾扶正成主戰捕手，還是會依對戰投手做出調整，而他也已經跟桑契斯充分溝通過。

在去年王牌柯爾（Gerrit Cole）加盟後，東岡凱爾成為他的御用捕手，另外昨日（28日）與克魯伯（Corey Kluber）搭配時，也繳出6.2局失1分的好表現，這讓防守評價不高，近期進攻也面臨窒礙的桑契斯地位略顯尷尬。

桑契斯生涯第一個賽季在有限的出賽內就敲出33轟震驚聯盟，只是沒想到菜鳥年就是他的生涯年，去年打擊三圍甚至只有.147/.253/.365，一度被東岡取代，本季雖然前兩戰都開轟，但隨後又陷入低潮，近21個打數僅出現1支安打，目前打擊三圍為.182/.308/.309。