MLB／今日戰績表 馬恰多領軍教士火力威猛大勝響尾蛇
MLB今日戰績表
雙城 10:2 印地安人
馬林魚 6:2 釀酒人
紅人 0:8 道奇
皇家 9:6 海盜
紅襪 1:0 大都會
洋基 7:0 金鶯
國民 8:2 藍鳥
運動家 0:2 光芒
小熊 0:10 勇士
費城人 5:3 紅雀
天使 4:3 遊騎兵
老虎 (延賽) 白襪
水手 5:7 太空人
教士 12:3 響尾蛇
洛磯 3:7 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:10 運動家 vs. 光芒
07:45 費城人 vs. 紅雀
08:10 水手 vs. 太空人
08:10 老虎 vs. 白襪
07:20 小熊 vs. 勇士
08:05 道奇 vs. 釀酒人
01:10 紅襪 vs. 遊騎兵
01:40 老虎 vs. 白襪
09:45 洛磯 vs. 響尾蛇
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