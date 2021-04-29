MLB／今日戰績表 馬恰多領軍教士火力威猛大勝響尾蛇

我第二喜歡的前巨人投手「瘋邦」邦賈納剛剛投了一場七局的無安打比賽，但是礙於前大聯盟主席文森所頒布的規章，這不是一場正式的無安打。世界並不完美，我們都知道。如果棒球如人生，我們只能用一場完全比賽，代替我

2021-04-29 07:00