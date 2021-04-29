MLB／小熊一壘手瑞佐登板 三振國聯MVP費里曼後笑了

今天（29日）芝加哥小熊對上亞特蘭大勇士的比賽，由於6局就以0：10落後，比賽不精采，小熊只好讓一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）登板娛樂一下觀眾，沒想到他用一顆61英里的變化球讓國聯MVP費里曼（Freddie Freeman）揮空三振。

本季小熊的王牌投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）此役表現荒腔走板，只投3.2局就被勇士打線敲了11支安打，還包含3發全壘打失7分，接替的後援投手米爾斯（Alec Mills）也沒能即時止血投2.1局失3分，比賽才進行到6局就以0：10落後。

眼看比賽要扳回一城的難度不低，小熊索性第七局起就讓野手輪番上陣，首棒由明星一壘手瑞佐登板，沒想到他成為當日陣中表現最好的投手，投了0.2局沒有被敲安也沒有失分，除了解決卡馬戈（Johan Camargo），還三振掉了去年的國聯MVP費里曼。

值得一提的是，費里曼本場5個打數就揮出了4支安打，唯一能解決他的就是瑞佐，投球時瑞佐還向捕手搖了搖頭，彷彿告訴對方他要投的是變化球，也就靠著這顆61.4英里的曲球吊中了費里曼，瑞佐三振他後高興地張開雙手，費里曼也略顯尷尬地露齒笑。

此役並不是瑞佐第一次作為投手登板，早在2018年他就曾對上響尾蛇後援0.1局，再加上今天解決2個人，剛好湊滿1局，生涯大聯盟的投球防禦率還是完美的0。