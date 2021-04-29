MLB／道奇止敗還是要靠他 克蕭無失分場數追平「巨怪」強森

洛杉磯道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）延續開季以來的好表現，今天（29日）一肩扛起避免被紅人橫掃的重擔，主投7局無失分還送出8次三振帶領球隊拿下勝利，中止近期3連敗，他生涯83場先發無失分紀錄則追平名人堂球星「巨怪」強森（Randy Johnson），名列歷史第6。

本季克蕭改變了自己的配球策略，深知球速不如全盛時期的他增加滑球的使用率，比例甚至比速球要多，今天他就投了39顆滑球，而速球僅有29顆，搭配拿手的武器球曲球，讓他極具效率地用90球就投完7局下班，其中23次揮空是本季新高。

就連紅人隊總教練也稱讚克蕭：「即使站在對立面，他也投的很棒，變化球犀利，而且總能保持在低角度，我們在打擊區很難做出有效攻擊。」

克蕭的生涯83場先發無失分紀錄也追平名人堂球星「巨怪」強森，僅次於幾位投手大名：萊恩（Nolan Ryan）、麥達克斯（Greg Maddux）、克萊門斯（Roger Clemens）、沙頓（Don Sutton）與席佛（Tom Seaver）。

而打線帶給克蕭的奧援可不少，雖然面對紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）被壓制（5.2局失2分，11K），但等到牛棚上場後道奇打線完全甦醒，8局更是一口氣攻下6分，最終就以8：0拿下勝利，終止近期的3連敗。