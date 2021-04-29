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MLB／全能大谷翔平亮相 「游泳也可進奧運」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洛杉磯時報記者赫南德茲回憶當年採訪大谷，其游泳實力也可進奧運。 路透社
洛杉磯時報記者赫南德茲回憶當年採訪大谷，其游泳實力也可進奧運。 路透社

天使隊投打「二刀流」大谷翔平今年徹底解放，同場投球兼打擊的全能身手，讓洛杉磯時報記者赫南德茲（Dylan Hernandez）想起高中監督對大谷的評語：「他可以靠游泳進奧運。」或許並非玩笑話。

赫南德茲表示，自己曾前往大谷翔平的故鄉訪問，在採訪花卷東高中監督佐佐木洋時，聊到球隊會採取游泳作為訓練的一環，當時大谷游得非常快，有多快？「游泳隊教練都說他可以進入奧運。」

赫南德茲當時認為只是玩笑話，並未寫入當年那篇超過2800字的採訪文章中，事後回想，「我應該寫進去的，大谷真的是無所不能」。

赫南德茲有此感慨，是在4月27日大谷翔平先發登板兼指定打擊的表現後，大谷不僅成為百年來第一位先發投球時，握有全壘打榜領先位置的投手，還突襲短打「點」出內野安打，甚至一度想要盜壘，逼總教練麥登（Joe Maddon）下暗號阻止。

棒球的所有層面大谷都想要嘗試，也都做得很好，今年在麥登的安排下，也終於有了同場投打的機會，麥登表示：「他能做到兩件事，為什麼要限制他？我們是為了（二刀流）這個特殊原因而招攬他，為何要阻止他這麼做？這對我來說不合理。」

赫南德茲 大谷翔平 天使

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