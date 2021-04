MLB／開季5戰飆59K平紀錄 狄葛隆只丟1分還是贏不了

紐約大都會隊王牌狄葛隆(Jacob deGrom)本季依舊呼風喚雨,在今天(29日)與紅襪的比賽過後,合計先發5場主投35局狂飆59次三振追平名人堂投手萊恩(Nolan Ryan)開季前五場最多三振數的紀錄外,0.51的防禦率與0.57的每局被上壘率(WHIP)更是「打電動」等級的數據,不過悲情的是隊友依舊沒有給予他分數支援,以6局失1分吞下本場敗投。

狄葛隆退場時大都會以0:1落後,這是他生涯第33次、也是本季第3次隊友支援1分以下的比賽而無法拿下勝投,累積次數是現役投手最多,第二是德黑蘭(Julio Teheran)的24次。而在他生涯81場投超過6局且失不超過1分的先發中,最終僅有48場(59%)替球隊拿下勝利,聯盟平均為69%。

自1913年聯盟採用自責分計算方式以來,狄葛隆雖然僅是第279位在賽季第一個月就送出55次三振以上的投手,但他的防禦率0.51是這279位投手中最低,甚至比2002年「神右」馬丁尼茲(Pedro Martinez)的0.64還低。

在1978年,萊恩在當時的天使隊前五場先發主投41局送出59次三振,但他同時也保送了25名打者,而狄葛隆至今僅送出4次保送,儘管的打線不捧場,但在勝投場數不再重視的現代,或許後者正在往歷史最佳投手的道路邁進。

