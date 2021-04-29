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MLB／開季5戰飆59K平紀錄 狄葛隆只丟1分還是贏不了

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
紐約大都會隊王牌狄葛隆（Jacob deGrom）本季依舊呼風喚雨，在今天（29日）與紅襪的比賽過後，合計先發5場主投35局狂飆59次三振追平名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）開季前五場最多三振數的紀錄外，0.51的防禦率與0.57的每局被上壘率（WHIP）更是「打電動」等級的數據。 美聯社
紐約大都會隊王牌狄葛隆（Jacob deGrom）本季依舊呼風喚雨，在今天（29日）與紅襪的比賽過後，合計先發5場主投35局狂飆59次三振追平名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）開季前五場最多三振數的紀錄外，0.51的防禦率與0.57的每局被上壘率（WHIP）更是「打電動」等級的數據。 美聯社

紐約大都會隊王牌狄葛隆（Jacob deGrom）本季依舊呼風喚雨，在今天（29日）與紅襪的比賽過後，合計先發5場主投35局狂飆59次三振追平名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）開季前五場最多三振數的紀錄外，0.51的防禦率與0.57的每局被上壘率（WHIP）更是「打電動」等級的數據，不過悲情的是隊友依舊沒有給予他分數支援，以6局失1分吞下本場敗投。

狄葛隆退場時大都會以0：1落後，這是他生涯第33次、也是本季第3次隊友支援1分以下的比賽而無法拿下勝投，累積次數是現役投手最多，第二是德黑蘭（Julio Teheran）的24次。而在他生涯81場投超過6局且失不超過1分的先發中，最終僅有48場（59%）替球隊拿下勝利，聯盟平均為69%。

自1913年聯盟採用自責分計算方式以來，狄葛隆雖然僅是第279位在賽季第一個月就送出55次三振以上的投手，但他的防禦率0.51是這279位投手中最低，甚至比2002年「神右」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的0.64還低。

在1978年，萊恩在當時的天使隊前五場先發主投41局送出59次三振，但他同時也保送了25名打者，而狄葛隆至今僅送出4次保送，儘管的打線不捧場，但在勝投場數不再重視的現代，或許後者正在往歷史最佳投手的道路邁進。

德黑蘭 紐約

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