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MLB／張育成10天不見安打 陷本季最長乾旱期

中央社 / 洛杉磯28日專電
張育成此戰擔任先發一壘手第8棒，比賽尾聲移防三壘，3打數都內野滾地出局，進帳1分打點。 法新社
張育成此戰擔任先發一壘手第8棒，比賽尾聲移防三壘，3打數都內野滾地出局，進帳1分打點。 法新社

台灣好手張育成自4月18日單場2支安打之後，10天內4場出賽10個打數沒有表現，陷入本季最長的安打乾旱期。

張育成效力的克里夫蘭印地安人隊今天在主場2比10敗給來訪的明尼蘇達雙城。張育成擔任先發一壘手第8棒，比賽尾聲移防三壘，3打數都內野滾地出局，進帳1分打點。

印地安人打線受到對方投手封鎖，前7局只敲出4支安打，整場比賽攻下2分。5局下的第2分是張育成貢獻的打點，當時三壘上有人，張育成擊出強勁滾地球，護送隊友回到本壘得分。

這是張育成本季第3分打點進帳。他在4月4日對底特律老虎之戰，單場2支安打、2分打點。

張育成自從4月18日對辛辛那提紅人隊單場2支安打，最近4場出賽共計10打數安打掛零，長達10天沒有安打是本季最長的安打乾旱期，打擊率下滑至1成67。

最近3天的印地安人與雙城3連戰，正好讓台灣僅有兩名在大聯盟出賽的球員張育成、林子偉碰面，儘管沒有同時在場上比賽，但張育成的臉書粉絲團貼出兩人賽後的合照，互相打氣。效力雙城隊的林子偉今天沒有上場。

今天這場比賽，印地安人先發左投手艾倫（Logan Allen）投1.1局失6分，一開賽就遭遇強烈打擊。雙城1棒巴克斯頓（Byron Buxton）、2棒唐納森（JoshDonaldson）、4棒波蘭科（Jorge Polanco）都在第1局敲出全壘打。

兼具速度與力量的雙城1棒中外野手巴克斯頓這場比賽5打數5安打，首局敲出本季第8轟，暫居美國聯盟全壘打王。

雙城全隊共敲出6支全壘打，先發左投哈普（J.A.Happ）7局只被敲4支安打責失2分，終場以10比2大比數擊敗地主印地安人隊。

張育成 雙城

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