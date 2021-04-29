不是只有瘋邦留遺憾 那些年錯過的完全比賽

我第二喜歡的前巨人投手「瘋邦」邦賈納剛剛投了一場七局的無安打比賽，但是礙於前大聯盟主席文森所頒布的規章，這不是一場正式的無安打。世界並不完美，我們都知道。如果棒球如人生，我們只能用一場完全比賽，代替我們那些抱憾殘缺的人生，帶給我們些許安慰。但即使百年老店如大聯盟，這麼多年來，也只發生過23次，更多的時候，這些美夢在最後關頭乍然而止，留下無盡的苦澀餘味。

讓我們來回憶一下這些酸甜苦辣的時刻

1.賈拉洛加（Armando Galarraga）的28個出局完全比賽

這是最厲害的好萊塢編劇都寫不出來的劇本，十年之後再回頭看，這仍是史上最戲劇性的一幕。就在這場比賽四天之前，一代巨投哈勒戴（Roy Halladay）才剛投出一場完全比賽。在哈勒戴之前，布雷敦（Dallas Braden）才在美國的母親節投出大聯盟史上第19場完全比賽，這兩場只間隔十二天而已。十六天之內，三次完美的劇情發生？上帝不允許這樣的事情發生。生涯在大聯盟只打了六季，勝率不到五成的賈拉洛加，就在那個六月夏夜，達成人生巔峰。

賈拉洛加沈重的伸卡球，讓印地安人隊打者只能頻頻打出滾地球，前八局無風無浪地連續24上24下，用球數還不到80球。九上的首位打者古席拉尼克（Mark Grudzielanek）打出中左外野深遠平飛球，眼看要落地，卻被老虎中外野手傑克森（Austin Jackson）飛奔過去，背對著球撈下。每場完全比賽都要經過的檻眼看已經過了，滿場球迷等著看老虎百年隊史首場完全比賽在他們眼前成真。第27位打者是印地安人游擊手唐諾（Jason Donald），他打出一壘方向滾地球，卡布雷拉（Miguel Cabrera）反手擋下後，拋給補位的賈洛拉加，卡布雷拉已經高呼慶祝了，突然間變成『NO!』，因為一壘審喬伊斯（Jim Joyce）居然判safe。連打者唐諾自己都雙手抱頭，不敢置信，因為他自己很清楚，他是第27個出局者。

賈拉洛加不怒反笑，反而是總教練李蘭（Jim Leyland）馬上從休息區衝出來理論。在沒有挑戰權和重播輔助的年代，比賽只好尷尬地繼續。在第28個出局數出現後，老虎全隊都跑上場，有人去找喬伊斯咆哮，有人安慰賈拉洛加。賽後看過重播，備受敬重的資深裁判喬伊斯馬上道歉，承認誤判，賈拉洛加也極有風度地說，「喬伊斯絕對比我更難過。」隔日再戰時，李蘭特別安排賈拉洛加去遞交攻守表給輪值主審的喬伊斯，雙眼泛淚的老裁判只能拍拍年輕投手的肩膀。兩人賽後的泱泱風度，讓原本應該是一場悲劇的戲碼，變成餘味複雜的深沈內心戲。一次誤判，造就了史上唯一一次28個出局的完全比賽。

2.洛登第九局觸身球砸掉的完全比賽

洛登（Carlos Rodon）在今年的4月15號，差點讓白襪隊成為史上第一支四度演出完全比賽的球隊。前24個出局數，洛登在沒什麼阻力的狀況下就完成，當一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）擋下強勁滾地球，驚險完成刺殺後，那個檻也過了，就等最後兩個出局。面對第八棒裴瑞茲（Roberto Perez），已經兩好零壞，整場比賽壓制力十足的滑球卻突然K中了裴瑞茲的腳。在眾人一片驚呼聲中，裴瑞茲已經跑上一壘。洛登成為自1908年後，第三位在第九局因為觸身球而和完全比賽失之交臂的投手。但洛登還是馬上就用這顆滑球，讓張育成變冷凍的披薩，再解決路普洛（Jordan Luplow），完成無安打比賽。對於一個差點被白襪放棄的前首輪大物，信心上如同打了一針。

3.薛則獲隊友神助卻被對手碰瓷掉的完全比賽

除了洛登外，剛剛提到的悲情三人組中，大家還認識的，就是塞揚巨頭薛則（Max Scherzer）了。在2015年6月21號，八上兩出局時，海盜左打重砲艾瓦瑞茲（Pedro Alvarez）拉出一支右半邊的強勁滾地球，佈陣的游擊手戴斯蒙（Ian Desmond）沒撲到球，但二壘手艾斯比諾沙（Danny Espinosa）突然從右外野出現，就像超人突然從天而降，將球攔下，抓到了腳程不快的艾瓦瑞茲。九上兩出局，海盜推出代打塔巴塔（Jose Tabata），兩好球後，薛則丟了一顆近身球，塔巴塔明顯地將手肘放下，讓球打中他的護具。可惜主審穆興林斯基（Mike Muchlinski）卻不這樣看，判定觸身球，讓薛則和完全比賽告別。但他還是完成了無安打比賽，而且那年他還兩度無安打。

4.希爾被隊友失誤搞掉的完全比賽

直球球速大約就145公里的37歲老左投希爾（Rich Hill），以他在大聯盟打滾十三季的黠慧和狡猾，將海盜隊打者耍得一愣一愣的，整場比賽只有兩次，海盜隊打者算有咬中他的球，其中一次，是在八下兩出局時，貝爾（Josh Bell）的平飛球，站在右打區的貝爾是個拉回型的打者，道奇把二壘手厄特利（Chase Utley）擺在略靠中線位置，這記相反方向的平飛球眼看要穿越內野，厄特利來了招輕功草上飛，硬是騰空沒收。最難的檻都過了，就等九局豐收了。但有個難題，當時道奇和海盜還是零比零平手，如果延長賽，那希爾得繼續投下去，才能成就壯業。結果九局一上來，道奇三壘手佛賽斯（Logan Forsythe）就出現失誤，搞掉了希爾的完全比賽。沒關係，還有無安打可以追求，不幸的是，比賽真的就這樣掛蛋進入第十局，希爾繼續撐下去，第99球，工具人哈里森（Josh Harrison）一棒打出左外野圍牆，希爾不只完全比賽、無安打泡湯，連勝投都沒了。

5.達比修有火車過山洞帶走的完全比賽

達比修有赴美的第二個球季，第二場先發，遠征休士頓，面對重建期的太空人隊，九局時比數已經是7比0了，但全場沒人離開，因為達比修已經投了8.2局的完全比賽，亞洲投手在大聯盟的首次完美紀錄就要上演，但第27位打者岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）對第一球就揮，打穿了達比修雙腿之間，火車過山洞，也結束了達比修的夜晚。畢竟他已經投了111球了。

6.穆西納消失的五燈獎完全比賽

生涯拿下270勝的帥哥投手穆西納（Mike Mussina）曾經五度叩關完全比賽，投到第八局都還沒讓人上壘，更有兩度把完全比賽帶到第九局。最有名的一次在他加入洋基後的首年，他於芬威球場差一個好球就能達標，卻被火爆浪子艾佛瑞特（Carl Everett）一棒掃到中左外野。另一次九局夢碎的時刻，則在1997年5月31號，對上印地安人隊（後來兩隊都打進美聯冠軍賽），比賽進行之順，讓穆西納輕鬆地一一解決印地安人，就像一個一個橡皮圖章一樣。到了第六局，穆西納自己才發覺，「對喔，我今天好像還沒面對什麼危機耶。」這場完全比賽一路進行到九上一出局，才被自己隊友的哥哥，小阿洛馬（Sandy Alomar, Jr.）的安打破壞。穆西納自己聳聳肩，彷彿只是想吃的菜賣光了似的表情，然後三振接下來兩位打者。在這五場比賽中，穆西納5勝0敗，四場是完封，總共只被打6支安打，61次三振，只有2次保送。偉哉穆帥。

☆影片來源：大聯盟 youtbue 官方頻道