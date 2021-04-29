走出黑暗低潮 紅襪2021開季華麗轉身

回顧本季初專家預測，有誰會把紅襪隊當作一回事？沒有錯，看似百廢待舉的他們一如預測繳出了3連敗，眼看2021年即將重蹈去年覆轍，繼續在聯盟B段班迴盪。可是沒想到，就在球季將近完成第一個月賽事之際，紅襪卻是站穩美聯東區龍頭位置。

2020年紅襪隊整體狀況真的很糟。先是陣中兩名大將貝茲(Mookie Betts)與普萊斯(David Price)一同被打包送至道奇，換來一些年輕選手。光就以球隊換血而言，當時棒球事務總管唐布勞斯基(Dave Dombrowski)並沒有錯，畢竟貝茲與普萊斯吃下紅襪太多薪資空間。除此之外，2020年紅襪並沒有展現出太多野心與企圖，以至在自由市場補強上乏善可陳。有幸有新冠疫情作祟，導致2020球季縮水，要不然紅襪迷2020球季將會是十分漫長。有道是，長痛不如短痛，2020悲催球季，紅襪迷終究是捱過了。

回想紅襪在2020年表現，很難相信這支曾是2018年贏得球季最後一場勝利的王者之軍，不僅在美聯東區敬陪末座，同時也打出自1965年以來最低勝率。當然，去年紅襪球員除了必須與在美國境內肆虐新冠肺炎對抗外，球團內部可說是一團糟。

先是從教練團開始說起，2018年率隊奪冠主帥柯拉(Alex Cora)因為參與太空人隊作弊風波而慘遭撤職，雖然2021年柯拉再次回鍋紅襪擔任主帥，可是在此期間，接手柯拉空缺羅尼克(Ron Roenicke)卻無法適時穩住軍心。當然這也不能完全怪罪於羅尼克，因為2020年黑暗期並非羅尼克所能控制乃是由過去紅襪所自豪投手群分崩解析開始揭開序幕。

季前紅襪再換走了普萊斯後，王牌擔當毫無懸念必須是由塞爾(Chris Sale)扛起，但沒想到他竟然手肘發生問題，必須動Tommy John手術，至今仍高舉免戰牌。緊接者，2019年曾拿下單季19勝E-Rod (Edurdo Rodriguez)先是因得了新冠肺炎，之後又因新冠病毒所引起心臟疾病，使得整個紅襪團隊人心惶惶。由此可見2020年紅襪在內外交戰情況下，能夠打出多好成績？

2021年紅襪該給球迷什麼樣的期待呢？ 美聯社

但話說回來，2021年紅襪迷該給予紅襪什麼樣期待呢？

前棒球事務總管唐布朗斯基離開紅襪後，繼任者布倫(Chaim Bloom)立馬邀請柯拉回鍋任教，雖說紅襪2021年開季陣容比起2018球季就紙上來說有如天壤之別，可是撇開過去在太空人期間作弊黑歷史不說，柯拉終究有自己治軍方式，況且身為回鍋主帥，其實並不需要太多時間與球員和經營團隊磨合。

此外，主砲馬丁尼茲(J.D Martinez)得回神。坐擁年薪2000萬美金，上一季簡直就是大型人體電風扇，面對速球打擊率竟是可笑的0.186，很難想像他竟是2018年幫助紅襪拿下冠軍功臣級人物，同時也曾是銀棒獎得主。身為打線老大哥馬丁尼茲本季將繼續扛起名門主砲位置，畢竟其他小將們還需要他這隻母雞來帶，這也是無可奈何的事。

紅襪之所以本季初不受眾人所期待，主要是因為紅襪其實正值換血期間。 美聯社

總結來說，紅襪之所以本季初不受眾人所期待，主要是因為紅襪其實正值換血期間，畢竟就算目前紅襪打出令人亮眼成績，整體來說，紅襪仍有不少漏洞需要加強。王牌塞爾預計6月份回歸，想必可再次帶動紅襪一波運勢。現階段，左投E-Rod顯然展現出未來王牌架勢，再加上整體團隊打擊表現都在聯盟名列前茅，這或許是轉換教練團與經營團隊所帶來的新氣象也說不定。