MLB／後援左投布萊文斯宣布退休 結束13年生涯

美國職棒大聯盟MLB後援左投布萊文斯（Jerry Blevins）生涯13年間，曾待過奧克蘭運動家、紐約大都會等隊，如今他正式宣布退休。

37歲的布萊文斯今天透過推特（Twitter）宣布退休，今年他雖在大都會的基地訓練，但從2019年起就沒有在大聯盟投過球。

布萊文斯於2004年大聯盟選秀會第17輪被芝加哥小熊選中。

2007年布萊文斯上到大聯盟，一直到2013年，都效力運動家，留下防禦率3.30的成績；2014年他為華盛頓國民投了64場比賽，防禦率4.87；之後在2015年到2018年期間，效力大都會。

布萊文斯在大都會投了219場比賽，戰績14勝4敗，防禦率3.38；2019年轉戰亞特蘭大勇士，出賽45場。

布萊文斯生涯投了609場比賽，共拿下30勝13敗，防禦率3.54。