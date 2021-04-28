MLB／簽大約表現卻不如預期 林多遭球迷狂噓無動於衷

聯合新聞網 / 綜合報導
林多(Francisco Lindor)本季表現未獲球迷期待。 美聯社。
林多(Francisco Lindor)本季表現未獲球迷期待。 美聯社。

休賽季大肆做出補強的大都會，被認為有望在國聯東區殺出一番血路，但至今僅有9勝9負的5成勝率，完全沒有符合預期的戰績，也讓一向嗜血的紐約球迷按耐不住，不吝嗇給予自家球員噓聲，首當其衝的正是球隊當家游擊手林多(Francisco Lindor)。

今(28)日大都會主場迎戰紅襪，全場受制於對方先發投手李察茲（Garrett Richards），整條打線雖然敲出7安，無奈攻勢不連貫僅攻下1分，最終以1分之差落敗，而球隊差強人意的表現，大都會球迷自然不買帳，毫不客氣報以噓聲回應自家球員。

本場比賽林多擔任開路先鋒，4個打數中貢獻1安，不過自開季以來出賽18場，僅有2成12的打擊率、2支全壘打，身手不符其高達3億4100萬美元合約，尤其林多季前曾與大都會老闆科恩(Steve Cohen)多次談判，才以高於理想的價碼完成簽約，如今繳出的成績卻與合約數字成反比，也難怪成為球迷的眾矢之的。

雖遭到滿場球迷狂噓，但林多防守沒有失常，7上靠著精準站位皆下二游間平飛球，再迅速撲向壘包完成雙殺，也讓林多興奮踱步吶喊，似乎未受球迷噓聲影響。

紐約 東區

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