MLB／打的分數不夠投手花 道奇連輸2個系列賽

前役在延長賽吞敗的衛冕軍道奇，今(27)日在主場繼續迎戰紅人，雖然打線提供火力援護，不過投手群依舊壓不住陣腳，紅人在7上攻下3分從此揚長而去，終場以6比5逆轉擊敗道奇，也賞給衛冕軍近9戰中第7敗。

道奇此役推出先發投手布勒(Walker Buehler)先發登板，但投出第1球遭狀況火熱的紅人開路先鋒溫克（Jesse Winker）開轟，不過布勒很快穩定下來，連續解決9位打者後，5上再遭溫克擊出帶有1分打點安打。

道奇打線也有所回應，4下透納(Justin Turner)、孟西（Max Muncy）接連獲得保送後，史密斯再從紅人先發霍夫曼(Jeff Hoffman)手中擊出全壘打，6下道奇1分落後，而衛冕軍打線也再度展現韌性，2人在壘時貝蒂（Matt Beaty）敲出2分打點安打，讓道奇再度超前。

戰況很快出現變化，7上布勒遭巴恩哈特（Tucker Barnhart）的二壘安、法默（Kyle Farmer）安打追平比數後，由後援投手亞歷山大（Scott Alexander）接手，提著油桶救火的他再被瓦托（Joey Votto）敲出2分打點二壘安打，所丟的分數全都算在布勒頭上，而道奇無力再有逆轉攻勢，最終以5比6吞下敗仗。

布勒主投6.1局雖然飆出10次三振，但也被紅人敲出賽季新高的7支安打狂丟5分，而道奇打線全場獲8次保送，但僅靠著4支安打攻下5分，留下8個殘壘，此役道奇失利後，連同上周末與教士4連戰吞3敗，已連續2個系列賽居於下風，道奇也吞下自2019年後3連敗。