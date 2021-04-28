MLB／今日戰績表 道奇連兩天不敵紅人苦吞3連敗

前役在延長賽吞敗的衛冕軍道奇，今(27)日在主場繼續迎戰紅人，雖然打線提供火力援護，不過投手群依舊壓不住陣腳，紅人在7上攻下3分從此揚長而去，終場以6比5逆轉擊敗道奇，也賞給衛冕軍近9戰中第7敗。

2021-04-28 16:26