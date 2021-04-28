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MLB／今日戰績表 道奇連兩天不敵紅人苦吞3連敗

聯合新聞網 / 整理
或許是和教士系列賽打完後元氣大傷，道奇連兩天不敵紅人苦吞3連敗。 美聯社
或許是和教士系列賽打完後元氣大傷，道奇連兩天不敵紅人苦吞3連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 4:7 印地安人

皇家 1:2 海盜

洋基 5:1 金鶯

國民 5:9 藍鳥

紅襪 2:1 大都會

運動家 3:4 光芒

小熊 0:5 勇士

馬林魚 4:5 釀酒人

費城人 2:5 紅雀

天使 1:6 遊騎兵

老虎 5:2 白襪

水手 0:2 太空人

教士 1:5 響尾蛇

洛磯 7:5(10局) 巨人

紅人 6:5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 印地安人

01:40 馬林魚 vs. 釀酒人

04:10 紅人 vs. 道奇

06:35 皇家 vs. 海盜

06:40 紅襪 vs. 大都會

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:07 國民 vs. 藍鳥

07:10 運動家 vs. 光芒

07:20 小熊 vs. 勇士

07:45 費城人 vs. 紅雀

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 水手 vs. 太空人

09:40 教士 vs. 響尾蛇

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人

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