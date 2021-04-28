MLB／克魯柏闊別2年再摘勝 洋基發動交易補強牛棚

前幾次登板表現讓人搖頭的洋基前塞揚投手克魯柏（Corey Kluber），今(28)日再度先發登板對決金鶯，揮別低潮繳6.2局僅失1分的好表現，加上打線賈吉(Aaron Judge)、史丹頓（Giancarlo Stanton）及東岡凱爾(Kyle Higashioka)各貢獻1轟，最終洋基以5：2戰勝金鶯，克魯柏拿下本季首勝。

克魯柏此役用96球投6.2局被敲4安，僅在4局遭法蘭柯(Maikel Franco)內野安打丟掉1分，另外送出5次三振及2保送，不但睽違2年再次拿下勝投，克魯柏主投6.2局也是至今洋基投手最長先發局數，賽後防禦率也從5.40降為4.15。

儘管順利中止在金鶯主場4連敗，但對於現階段的洋基來說，取勝仍是不容易的事，因此也在今日發動交易，將提替補外野手陶克曼（Mike Tauchman）交易至巨人，換回牛棚投手培洛塔（Wandy Peralta）及日後指定球員，陶克曼於2019年透過交易來到洋基，單季貢獻打擊率2成77、13轟，順利頂上史丹頓、希克斯(Aaron Hicks)缺陣後的外野位置，不過今年在賈吉、希克斯保持健康，以及佛雷瑟（Clint Frazier）終於兌現身手後，陶克曼苦無出賽空間，也讓打擊成績直直落，最終成為洋基交易包裹。

而生涯皆從牛棚出賽的培洛塔，在布里頓（Zack Britton）接受關節鏡手術而無法回歸下，同樣具有左投優勢的他可望成為洋基牛棚活棋。