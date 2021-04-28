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MLB／兩台將賽前合影未出賽 前田連兩戰挨3轟吞敗

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成與林子偉在賽前合影，不過兩人此戰都無上場機會。 截圖自張育成粉絲團
張育成與林子偉在賽前合影，不過兩人此戰都無上場機會。 截圖自張育成粉絲團

本季同屬美聯中區的印地安人與雙城首度會戰，分別隸屬兩隊的台灣好手張育成與林子偉也在賽前合影，不過都沒有在今天（28日）的比賽中登場，反倒是日本投手前田健太再遭砲火攻擊，他主投5.2局就失5分，包括3發全壘打，雙城最終以7：4輸球，他也吞下本季的第二場敗仗。

前役對上運動家被敲3支全壘打失7分的前田健太，本季狀態似乎還沒到位，首局被拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲陽春砲，2局再被雷耶斯（Franmil Reyes）重擊，3局拉米瑞茲補進帶有打點的二壘安打，前田健太苦撐到6局後又被雷耶斯敲出單場第二發全壘打，合計5.2局就被敲8安，包含3支全壘打失5分，防禦率上漲到6.56。

日本投手前田健太再遭砲火攻擊，他主投5.2局就失5分，包括3發全壘打，雙城最終以7：4輸球，他也吞下本季的第二場敗仗。 美聯社
日本投手前田健太再遭砲火攻擊，他主投5.2局就失5分，包括3發全壘打，雙城最終以7：4輸球，他也吞下本季的第二場敗仗。 美聯社

美聯往年的強隊在本季都陷入掙扎，幾支季後賽常客如洋基、雙城與太空人都排不到分區前2，前兩者甚至在各自的分區排名墊底，雙城目前打出7勝15敗，更是自2016年後最糟的開季戰績。

太空人 日本

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