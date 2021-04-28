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MLB／官方拒認證邦賈納7局無安打 響尾蛇祭優惠票價嘲諷

聯合新聞網 / 綜合報導
響尾蛇投手邦賈納（Madison Bumgarner）在26日對勇士的雙重賽中完成7局無安打完封，卻因比賽不滿9局不被官方承認。 美聯社
響尾蛇投手邦賈納（Madison Bumgarner）在26日對勇士的雙重賽中完成7局無安打完封，卻因比賽不滿9局不被官方承認。 美聯社

響尾蛇投手邦賈納（Madison Bumgarner）在26日對勇士的雙重賽中完成7局無安打完封，但由於未達成約定俗成的9局，大聯盟官方不承認，僅註明「特殊成就」引發爭議，響尾蛇球團為此特別祭出優惠政策，還順便嘲諷了一番聯盟。

26日響尾蛇一日兩勝，兩位先發投手都表現優秀，第一場加倫（Zac Gallen）繳出7局完封勝，只被敲出1安打，率隊以5：0贏球，次戰邦賈納的好投再升級，全場未讓勇士敲出安打、沒有保送，唯一上壘者是因游擊手亞莫德（Nick Ahmed）的失誤造成。

去年因疫情決定雙重賽只打7局，當時大聯盟就曾針對投手紀錄進行討論，決議7局的完投、完封仍會是正式紀錄上的完投、完封，但一旦升級到無安打比賽，就不能只有7局，除非比賽進入延長、打到9局以上，也因此邦賈納的7局無安打不被官方承認。

響尾蛇推特則在今日（28日）發布：「為了無安打比賽『沒有』發生，為了雙重賽橫掃，為了14局完封，我們推出14美元優惠票價。」子裡行間多少帶點嘲諷意味。另外球迷與響尾蛇球團也發起連署活動，盼官方能正式承認這場7局無安打比賽。

疫情 票價

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