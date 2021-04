MLB／官方拒認證邦賈納7局無安打 響尾蛇祭優惠票價嘲諷

響尾蛇投手邦賈納(Madison Bumgarner)在26日對勇士的雙重賽中完成7局無安打完封,但由於未達成約定俗成的9局,大聯盟官方不承認,僅註明「特殊成就」引發爭議,響尾蛇球團為此特別祭出優惠政策,還順便嘲諷了一番聯盟。

For the no-hitter that "didn't" happen and the one-hitter that did. For the doubleheader sweep. For the 14 scoreless innings.



