MLB／官方拒認證邦賈納7局無安打 響尾蛇祭優惠票價嘲諷

響尾蛇投手邦賈納（Madison Bumgarner）在26日對勇士的雙重賽中完成7局無安打完封，但由於未達成約定俗成的9局，大聯盟官方不承認，僅註明「特殊成就」引發爭議，響尾蛇球團為此特別祭出優惠政策，還順便嘲諷了一番聯盟。

For the no-hitter that "didn't" happen and the one-hitter that did. For the doubleheader sweep. For the 14 scoreless innings.



Get $14 tickets to see MadBum on Friday and Gallen on Saturday. Use code FOURTEEN: https://t.co/0wBX9xswqX pic.twitter.com/q5NXE2wSNc — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 27, 2021

26日響尾蛇一日兩勝，兩位先發投手都表現優秀，第一場加倫（Zac Gallen）繳出7局完封勝，只被敲出1安打，率隊以5：0贏球，次戰邦賈納的好投再升級，全場未讓勇士敲出安打、沒有保送，唯一上壘者是因游擊手亞莫德（Nick Ahmed）的失誤造成。

去年因疫情決定雙重賽只打7局，當時大聯盟就曾針對投手紀錄進行討論，決議7局的完投、完封仍會是正式紀錄上的完投、完封，但一旦升級到無安打比賽，就不能只有7局，除非比賽進入延長、打到9局以上，也因此邦賈納的7局無安打不被官方承認。

響尾蛇推特則在今日（28日）發布：「為了無安打比賽『沒有』發生，為了雙重賽橫掃，為了14局完封，我們推出14美元優惠票價。」子裡行間多少帶點嘲諷意味。另外球迷與響尾蛇球團也發起連署活動，盼官方能正式承認這場7局無安打比賽。