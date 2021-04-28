MLB／球賽綜藝化？大聯盟合作夥伴推「延長賽變全壘打大賽」

為了吸引更多球迷進場，大聯盟近年已在多個聯盟實施各項實驗，已實施的包括有投手20秒出手限制與延長賽突破僵局制，今（28日）合作夥伴之一的PBL（Pioneer Baseball League）也宣布，他們本季要將延長賽改為全壘打大賽。

PBL在聲明中表示，為了減少投手們的消耗量，2021賽季將取消延長賽制度，改以類似全壘打大賽的規則代替，雙方將各派出一位打者進行對決，兩人獲得5球的機會，看誰敲出最多全壘打就獲得勝利，若兩人全壘打數相同，則更換打者直到分出勝負。

除了這項新穎規則，大聯盟早在近年於各個合作聯盟實施實驗性規則，除了在小聯盟禁止防守佈陣、電子好球帶、15秒投球限制、修正牽制規範及加大壘包等，也在大西洋聯盟實施拉大投手丘距離與新規的指定打擊制度double hook。