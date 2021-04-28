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MLB／投完隔天自己想打 大谷翔平4打數全掛蛋

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
天使隊大谷翔平昨天才先發打擊兩頭跑，今天依舊沒休息，擔任第二棒、指定打擊，不過4打數全掛蛋。 路透社
天使隊大谷翔平昨天才先發打擊兩頭跑，今天依舊沒休息，擔任第二棒、指定打擊，不過4打數全掛蛋。 路透社

昨天才以「先發投手兼打者」的身分出賽，天使大谷翔平今天依舊沒休息，擔任第二棒、指定打擊，不過4打數全掛蛋，中斷連4場敲安的好表現，天使隊也以1：6敗給遊騎兵隊。

大谷翔平昨天先發投局失4分、投出9次三振，打擊區上也有2安打、2打點的好表現，拿下本季首勝，也是相隔了1072天的勝投，即使投打兩邊跑，26歲的大谷不知「累」是何字，今天主動要求繼續擔任打者。

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天賽前透露，大谷昨天主動請纓想要上場打擊，麥登回他：「准了，只要你感覺沒問題。」麥登表示，這本來就是球隊的規劃，「他準備好搖滾這個世界，所以我們把他再次排上場。」

不過大谷今天打擊沒有建樹，4打數吞下1次三振，另外2次飛球、1次滾地出局，打擊率掉到2成86；天使全隊敲出10支安打，不過僅靠普荷斯（Albert Pujols）在2局的安打得到1分，遠不如遊騎兵隊9安、6分的效率。

至於大谷先前的水泡問題，麥登表示目前沒有狀況，大谷下一場預計在台灣時間5月4日登板，在天使主場對上光芒隊，資深捕手鈴木清可能成為固定搭擋，原因在於鈴木清能夠擋下大谷的指叉球，而且也希望讓大谷保持習慣。

天使 大谷翔平

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