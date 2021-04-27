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MLB／近8戰慘吞6敗遭世仇趕上 宇宙道奇跌落凡間

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇進8場比賽狂吞6敗，戰績也遭氣勢如虹的世仇巨人趕上。 美聯社。
道奇進8場比賽狂吞6敗，戰績也遭氣勢如虹的世仇巨人趕上。 美聯社。

與教士4連戰僅拿1勝後，道奇今(27)日繼續在主場迎戰狀況同樣不佳的紅人，但在攻勢無法串連的情形下，道奇苦戰10局仍以3比5遭紅人擊落，吞下近8戰中第6敗，戰績曾在全聯盟獨走的道奇，已被迎頭趕上的巨人追平，並列國聯西區龍頭。

面隊賽前苦吞7連敗的紅人，道奇沒有嘗到任何便宜，今(27)日主力打者透納(Justin Turner)缺陣情況下，道奇打線雖敲出6支安打、選到5次保送，不過全場吞下12K也頻頻中斷攻勢，其中跑者進佔得點圈時，10個打數僅有1支安打，留下10個殘壘。

儘管如此，道奇仍展現無比韌性，7下靠著席格(Corey Seager)2分砲將比數追平，2隊攜手進入延長賽，10上道奇推出守護神簡森（Kenley Jansen）登板，卻遭溫克（Jesse Winker）擊出2分砲，這也是簡森本賽季被打出的第1支全壘打，10下道奇反攻無力，最終以2分之差吞下敗仗。

道奇在過去10場比賽，有多達7場得分在3分以下，引以為傲的打線陷入空前低潮，自本賽季打出夢幻般13勝2負開局後，道奇進8場比賽狂吞6敗，戰績也遭氣勢如虹的世仇巨人趕上。

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