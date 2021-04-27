MLB／道奇塞揚左投普萊斯 右腿筋拉傷進傷兵名單

美國職棒大聯盟MLB賽強左投普萊斯（David Price）因為右腿筋拉傷，今天被洛杉磯道奇放進傷兵名單。

35歲的普萊斯去年和貝茲（Mookie Betts）一起被波士頓紅襪交易到洛杉磯道奇，但上季爆發2019冠狀病毒疾病疫情，普萊斯基於健康安全的考量，決定不出賽。

過去以先發為主的普萊斯本季重新投入比賽，在道奇先發投手人才濟濟的情況下轉往牛棚，至今出賽7場，投9.2局，有11次三振、4個保送，被擊出14支安打掉7分，其中有6自責分，戰績1勝、1救援，防禦率是5.59。

道奇這次也將二壘手賴克斯（Gavin Lux）、右投桑塔納（Dennis Santana）從傷兵名單移出，並從基地召回右投懷特（Mitch White）；另外，將左投克里文格（Garrett Cleavinger）和外野手皮特斯（DJPeters）下放。

普萊斯在2007年的選秀會，被坦帕灣光芒以狀元籤選上，2012年獲美國職棒大聯盟賽揚獎肯定，之後曾轉戰底特律老虎、多倫多藍鳥、紅襪和道奇。