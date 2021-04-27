MLB／確診後首度出賽 亞土維不需熱機敲猛打賞

太空人明星二壘手亞土維（Jose Altuve）日前因新冠病毒呈陽性反應後，於今(27)日面對水手比賽復出，長時間缺席下仍未失去打擊手感，以猛打賞外帶2分打點表現，帶領太空人主場5比2擊退水手，將戰績扳回11勝11負的5成勝率。

本月中旬太空人將亞土維、布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、馬多納多（Martin Maldonada）、賈西亞（Robel Garcia）放進COVID-19名單，而除了亞土維外，其他4人皆提早回到陣容，隨後亞土維透露自己確診消息，不過沒有任何症狀，也因此錯過10場比賽。

回歸第1場比賽，亞土維依舊保有好手感，面對水手首打席安打上壘後，亞土維順勢盜上二壘，拿下本季首次盜壘成功，隨後藉由艾瓦瑞茲的二壘安打奔回本壘先馳得點，4下2出局2人在壘，亞土維再次挺身而出，敲出2分打點安打，將領先優勢擴大至4比1。

本場比賽亞土維繳出單場5支3猛打賞成績，另有2分打點、吞下1K，賽後打擊率來到3成47，頗有回到2017年拿下美聯MVP的狀態，關於長時間缺席卻不失打擊手感，亞土維表示在這段缺陣期間，自己時常會研究太空人比賽，「我會看每一場比賽及每一顆投出去的球，有時觀看賽後影片可以幫助你迅速找回場上節奏。」