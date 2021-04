MLB／助投手完封又繳鐵支 巨人鐵補寫空前紀錄

揮別近幾年低潮,本季巨人有重振態勢,以15勝8負與衛冕軍道奇並列國西龍頭,今(27)日主場迎戰洛磯,先發投手德斯克拉法尼(Anthony DeSclafani)繳出9局完封勝,加上打線前2局共豪奪9分,包括鐵捕波西單場4安鐵支演出,最終巨人以12比0大勝洛磯,取得2連勝。

德斯克拉法尼前2局獲得隊友9分支援,不過整場下來絲毫沒有鬆懈,完全不給洛磯打者機會,德斯克拉法尼完投9局只被敲出3支安打,僅讓1位打者攻佔得點圈,飆出9三振及1保送,完全主宰整場比賽,德斯克拉法尼拿下本季第2勝,防禦率降為1.50

本場比賽搭檔捕手波西也有單場4安表現,睽違2年再度有鐵支演出,而6下更是敲出本季第5轟,追平2018年單季支數,近2年波西全壘打未能越過雙位數,本季有機會突破長打低潮。此外,波西單場4安也比洛磯整隊多1支,根據《Stats By STATS》推特指出,這是波西生涯第8次接捕完封,且安打數比對方全隊還多的比賽,是現代棒球中第1人。

Today the @SFGiants' Buster Posey had 4 hits while catching Anthony DeSclafani's 3-hit shutout.



This is the 8th time Posey has caught a shutout (CG or not) while having more hits himself than the entire opposing team. That's the most such games by any catcher in the modern era.