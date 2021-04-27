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MLB／助投手完封又繳鐵支 巨人鐵補寫空前紀錄
揮別近幾年低潮，本季巨人有重振態勢，以15勝8負與衛冕軍道奇並列國西龍頭，今(27)日主場迎戰洛磯，先發投手德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）繳出9局完封勝，加上打線前2局共豪奪9分，包括鐵捕波西單場4安鐵支演出，最終巨人以12比0大勝洛磯，取得2連勝。
德斯克拉法尼前2局獲得隊友9分支援，不過整場下來絲毫沒有鬆懈，完全不給洛磯打者機會，德斯克拉法尼完投9局只被敲出3支安打，僅讓1位打者攻佔得點圈，飆出9三振及1保送，完全主宰整場比賽，德斯克拉法尼拿下本季第2勝，防禦率降為1.50
本場比賽搭檔捕手波西也有單場4安表現，睽違2年再度有鐵支演出，而6下更是敲出本季第5轟，追平2018年單季支數，近2年波西全壘打未能越過雙位數，本季有機會突破長打低潮。此外，波西單場4安也比洛磯整隊多1支，根據《Stats By STATS》推特指出，這是波西生涯第8次接捕完封，且安打數比對方全隊還多的比賽，是現代棒球中第1人。
Today the @SFGiants' Buster Posey had 4 hits while catching Anthony DeSclafani's 3-hit shutout.— Stats By STATS (@StatsBySTATS) April 27, 2021
This is the 8th time Posey has caught a shutout (CG or not) while having more hits himself than the entire opposing team. That's the most such games by any catcher in the modern era.
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