MLB／又見砂鍋大的誤判 運動家教頭吃悶虧還被趕出場

近年大聯盟設置重播輔助判決系統，目的就是放大判決的細節，減少誤判的情形發生，但今(27)日運動家及光芒之戰，再次出現本壘攻防的爭議判決，而經由重播輔助判決後，明顯是運動家得利卻仍誤判，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）感到相當不滿。

此爭議判決發生在7局上2人出局，運動家打者安德魯斯（Elvis Andrus）獲保送上一壘，下一棒坎普（Tony Kemp）擊出左外野小飛球，光芒三壘手溫多（Joey Wendle）撲倒在地卻未能將球接住，此時已通過三壘壘包的安德魯斯快馬加鞭攻回本壘，遭主審裁定觸殺出局，而運動家也馬上提出挑戰，而經由輔助判決畫面顯示，安德魯斯的手明顯先碰觸本壘，但裁判檢視完畫面後仍維持原判，讓安德魯斯只能在休息區苦笑。

運動家原有機會將比分擴大為3比1，裁判砂鍋大的誤判也讓運動家總教練梅爾文大為光火，與主審激烈交鋒後遭到驅逐出場，所幸此次判決沒有撼動比賽結果，運動家仍以2比1驚險擊敗光芒。

季初費城人與國民之戰也曾發生誤判事件，9局上雙方以6比6平手，費城人在1出局後攻占三壘波姆（Alec Bohm）；打者葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)擊出左外野飛球，左外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）接到後，三壘跑者波姆（Alec Bohm）順勢起跑攻回本壘，在一陣本壘攻防戰後，主審起初判決安全回壘，但勇士提出挑戰後，可見波姆的腳並未踏進本壘板，但裁判依舊維持原判，當時也引起許多球員不滿。