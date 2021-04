MLB／又見砂鍋大的誤判 運動家教頭吃悶虧還被趕出場

近年大聯盟設置重播輔助判決系統,目的就是放大判決的細節,減少誤判的情形發生,但今(27)日運動家及光芒之戰,再次出現本壘攻防的爭議判決,而經由重播輔助判決後,明顯是運動家得利卻仍誤判,讓總教練梅爾文(Bob Melvin)感到相當不滿。

此爭議判決發生在7局上2人出局,運動家打者安德魯斯(Elvis Andrus)獲保送上一壘,下一棒坎普(Tony Kemp)擊出左外野小飛球,光芒三壘手溫多(Joey Wendle)撲倒在地卻未能將球接住,此時已通過三壘壘包的安德魯斯快馬加鞭攻回本壘,遭主審裁定觸殺出局,而運動家也馬上提出挑戰,而經由輔助判決畫面顯示,安德魯斯的手明顯先碰觸本壘,但裁判檢視完畫面後仍維持原判,讓安德魯斯只能在休息區苦笑。

運動家原有機會將比分擴大為3比1,裁判砂鍋大的誤判也讓運動家總教練梅爾文大為光火,與主審激烈交鋒後遭到驅逐出場,所幸此次判決沒有撼動比賽結果,運動家仍以2比1驚險擊敗光芒。

季初費城人與國民之戰也曾發生誤判事件,9局上雙方以6比6平手,費城人在1出局後攻占三壘波姆(Alec Bohm);打者葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)擊出左外野飛球,左外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)接到後,三壘跑者波姆(Alec Bohm)順勢起跑攻回本壘,在一陣本壘攻防戰後,主審起初判決安全回壘,但勇士提出挑戰後,可見波姆的腳並未踏進本壘板,但裁判依舊維持原判,當時也引起許多球員不滿。

Alec Bohm is ruled safe live despite that his foot did not appear to actually touch the plate...the play was reviewed and upheld to give the Phillies a 7-6 9th inning lead pic.twitter.com/ySTQts8Dmb