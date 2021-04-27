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MLB／「法官」被擺上交易桌？ 美媒曝洋基與天使有交談

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒曝洋基曾與天使進行相關交易討論，對象正是賈吉。 美聯社。
美媒曝洋基曾與天使進行相關交易討論，對象正是賈吉。 美聯社。

洋基當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)近年來飽受傷病所苦，玻璃體質成為條紋軍爭冠的不利因素，根據《ESPN》記者奧尼（Buster Olney）報導，洋基曾與西岸的天使討論關於交易賈吉一事。

菜鳥年以52轟刷新單季最多全壘打的新人紀錄，賈吉近年可說是洋基門面，但屬於玻璃體質的他，也讓洋基相當頭痛，在DH位置卡著仍有長約要走的史丹頓（Giancarlo Stanton），加上賈吉將在2023年成為自由球員，近日奧尼在報導中稱，洋基曾在休賽季期間與天使進行相關交易討論，對象正是賈吉，不過雙方僅進行簡單的談話，最後也無疾而終。

自從賈吉寫下單季52轟壯舉後，隨後幾年便受傷病折磨，打擊成績也有所下滑，即使未來有機會尋求長約，但賈吉的身體狀況也讓洋基有所疑慮，若條紋軍在這幾年積弱不振，在避免空手而回的情況下，洋基確實有機會將賈吉送走換回年輕資產。

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