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MLB／爭議判決不給挑戰 洋基教頭怒瞧裁判遭驅逐

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基總教練布恩(Aaron Boone)因8上爭議判決怒瞧裁判遭驅逐出場。 美聯社。
洋基總教練布恩(Aaron Boone)因8上爭議判決怒瞧裁判遭驅逐出場。 美聯社。

近日戰績陷入掙扎的洋基今作客金鶯主場，但卻受制於對方先發投手哈維（Matt Harvey）精采表現，加上打線依舊靜悄悄，而總教練布恩(Aaron Boone)更因8上爭議判決怒瞧裁判遭驅逐出場，不過依舊未能提振洋基士氣，最終以2比4落敗。

首局金鶯開路先鋒穆林斯（Cedric Mullins）從洋基頭號新秀賈西亞（Deivi Garcia）轟出陽春砲，2局下葛維斯（Freddy Galvis）再補上二壘安打下第2分，近期不振的洋基打線僅靠賈吉(Aaron Judge)二壘安打破蛋。

戰況來到8上終有變化，陷入3分落後的洋基展開反撲，2出局攻占滿壘後，烏謝拉（Gio Urshela）一棒敲出左外野方向安打，佛瑞茲爾（Clint Frazier）及勒梅休（DJ LeMahieu）接連回來得分，不過一壘上的賈吉趁機攻佔三壘卻遭觸殺，而原本有機會搶回2分的洋基，在主審認定賈吉在勒梅休奔回本壘前被觸殺，裁定得分無效後，使洋基只拿下1分便結束半局。

原本布恩打算提出挑戰，但卻遭到一壘審吉布森(Greg Gibson)拒絕，並認為已經超過可以挑戰的時間，而這也讓布恩相當不滿，指著吉布森破口大罵，也理當收到驅逐出場的處分。

事後賈吉談到那次判決說道，「你絕對不想以這樣的方式結束攻勢，特別是在球隊處於困境的時候。在球隊取得大好機會情況下，必須謹慎跑壘，下次我會嘗試更聰明一些。」

洋基

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