MLB／雙城下放2選1留下林子偉 本季初登場代守左外野

雙城與印地安人隊今天展開3連戰，兩位台將林子偉與張育成同場、但無緣都在比賽中亮相，林子偉在比賽後段代守，留下今年在大聯盟的第一場出賽，張育成則是全場未上，印地安人10局下靠路普洛（Jordan Luplow）的再見兩分砲，以5：3贏球。

林子偉本季與雙城簽下小聯盟合約，延續旅美之路，上周六收到前進大聯盟的通知，成為隊史第一位升上大聯盟的台灣球員，今天終於等到他在雙城的第一場出賽。

林子偉在8局下接替左外野守備，棒次落在第1棒，比賽雖在拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出陽春砲後，以3：3進入延長，仍無緣輪回林子偉的棒次就遭到終結比賽。

延長賽為突破僵局制，印地安人10局下的首位打者路普洛，面對克拉梅（Alex Colome）的投球，鎖定一記89.6哩的卡特掃出左外野全壘打牆外，一棒終結比賽。

雙城今天迎來游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）歸隊，必須在名單中挪出一席，林子偉在2選1後獲得續留大聯盟，高登（Nick Gordon）下放訓練基地。

雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）表示，「我很期待看到高登在這裡出賽，想看看他的第一個打席，但此刻我們需要陣容的多功能性。」林子偉可堅守內、外野，成為他續留的關鍵。