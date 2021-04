MLB／又開始痛了？柳賢振先發3.2局因傷退場

藍鳥隊旅美韓籍強投柳賢振在今日(26日)稍早對戰光芒的比賽先發出陣,只投了3.2局就因明顯不適退場,官方在後續發表聲明,表示他有輕微的右臀拉傷。

UPDATE: LHP Hyun Jin Ryu was removed from today's game with a minor right glute strain.