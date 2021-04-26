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重摔男童教練遭羈押 一進看守所馬上說「身體不適」

台灣下一個長照十年，如何重建與外籍看護的關係？

MLB／又開始痛了？柳賢振先發3.2局因傷退場

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥隊旅美韓籍強投柳賢振在今日（26日）稍早對戰光芒的比賽先發出陣，只投了3.2局就因明顯不適退場。 美聯社
藍鳥隊旅美韓籍強投柳賢振在今日（26日）稍早對戰光芒的比賽先發出陣，只投了3.2局就因明顯不適退場。 美聯社

藍鳥隊旅美韓籍強投柳賢振在今日（26日）稍早對戰光芒的比賽先發出陣，只投了3.2局就因明顯不適退場，官方在後續發表聲明，表示他有輕微的右臀拉傷。

柳賢振本季至今表現優秀，本場比賽之前在24局的投球中繳出防禦率3.00的好表現，是藍鳥倚重的王牌投手，尤其是在終結者耶茲（Kirby Yates）賽季報銷、潛力新秀皮爾森（Nate Pearson）本季還沒迎來初登板，就準備加入史崔普林（Ross Stripling）與澤克（T.J. Zeuch）進入傷兵名單的現在。

藍鳥目前以10勝11敗名列美東第3，前面還有勝率五成的光芒與戰績獨走的紅襪，後頭則是兩支9勝12敗球隊，分別是重建中的金鶯，與放飛自我的洋基。

建中

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