中職／兄弟新洋投預計本周起飛 還有3到4人觀察中

中信兄弟隊洋投戰力跟不上，總教練林威助聲聲喚新洋投何時到，領隊劉志威表示，按照計畫，格里斯預計這個禮拜可以飛，目前還有3、4個洋投觀察中，且都已經聯絡，就等確定人選。

德保拉本季7場出賽，已奪6勝0敗、防禦率1.68，展現上季年度MVP、投手三冠王身價，但另外兩位洋投成績都還有待加強，萊福力拿下1勝4敗、防禦率6.03，加百利尚未勝場開胡，吞下3連敗、防禦率5.23。

回鍋的羅傑斯，以及測試的日籍投手高野圭佑，都已完成14天隔離，正處於7天自主健康管理階段；新洋投格里斯還在等待簽證、核酸檢測報告，劉志威表示，「機票很容易，只要好了的話就可以馬上飛，預計進度是這禮拜可以飛。」

兄弟持續物色洋投人選，劉志威指出，大聯盟刷下來的投手，目前尚在等待小聯盟開打，評估升上去的機率高不高，才能決定是否來台，「有觀察3到4個人，也都聯絡過了，確認每個人的意願，現在就是等到他們比較確定的時間。」

劉志威表示，兄弟物色洋投，大聯盟成績並非首要的評選標準，「還是要看他曾經在什麼層級有怎樣的表現，也要尊重球探建議。」