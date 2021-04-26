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MLB／金鶯明斯終止運動家13連勝 官網：陳偉殷之後最強

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
金鶯隊28歲左投明斯。美聯社
金鶯隊28歲左投明斯。美聯社

金鶯隊28歲左投明斯（John Means），今天對運動家隊之戰先發6.1局，只被揮出兩支安打、失1分，奪三振6次，金鶯終場8：1獲勝，不但終止對戰跨季8連敗紀錄，也讓運動家13連勝紀錄畫下句點。

金鶯2018、19年都超過百敗，過去4季有3季在分區墊底，投手群急需新的救世主，明斯的強力表現被喻為台灣左投陳偉殷之後，金鶯最有看頭的投手。

明斯本季第5場先發，對上大聯盟氣勢最旺的運動家，優質內容幾乎完全壓制對手，唯一失分是4局上被勞瑞亞諾（Ramon Laureano）轟出陽春砲，在隊友9支安打、3支全壘打掩護下，拿到本季第2勝。

明斯最近9場先發（跨季）合計53.2局飆出59次三振、防禦率1.51，尤其本季5場合計30局只失5分，防禦率1.50在美聯排名第2。

他說：「去年最後幾場投得不錯，今年充滿自信，投起來很順手。」

陳偉殷2012到15年效力金鶯隊，出賽117場投出46勝32敗、防禦率3.72。

金鶯官網指出，明斯去年的投球表現，讓所有人看到他做為前兩號投手的潛力，這種潛力在今年每場先發，給人愈來愈明顯的感受。

官網強調，金鶯近年從陳偉殷之後，已經找不到具有這種特質的投手，明斯是殷仔之後第一人。

運動家終止隊史第3長連勝紀錄，大聯盟近4年最長連勝也畫下句點，戰績18勝4敗仍在美聯西區排名第1，金鶯9勝12敗和洋基在美聯東區並列最後。

金鶯 運動家 陳偉殷

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