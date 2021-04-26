快訊

新增兩例境外確診！為緬甸、中國籍船員 均自菲律賓入境

華航機師感染案再擴大！又增2例貨機機師確診

MLB／教士拉尾盤逆轉勝道奇！塔提斯系列賽3戰5轟扮功臣

聯合新聞網 / 綜合報導
教士隊塔提斯（右）近3戰敲5轟，棒子十分火熱。 美聯社
教士隊塔提斯（右）近3戰敲5轟，棒子十分火熱。 美聯社

教士道奇是本季奪冠呼聲最高的球隊，兩隊偏偏隸屬於同一分區，今（26）日進行四連戰的最終戰，原本取得1：7的道奇眼看就要取得該場比賽勝利，沒想到教士在最後半局追平，延長賽再靠著何斯默（Eric Hosmer）的高飛犧牲打跑進致勝分，從落後6分到完成逆轉，其中超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近3戰敲5轟，助教士該系列戰以3勝1敗取得領先。

本場道奇派出火球投手梅伊（Dustin May）先發，他不負眾望完成6局的投球僅失1分，然而牛棚一個個提油救火，包括年薪3200萬美元的「最貴後援」普萊斯（David Price），在7、8、9局各失2分，馬上把領先花光。反觀教士隊先發馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）僅投3局就花77球下場，第二位後援投手拉米瑞茲在第六局狂失5分，好在隊友的打線幫他擺脫戰犯的頭銜。

教士全場出現11支安打，其中有9支出現在7局以後，砲火明顯集中，更有5名打者都有2支安打的表現。9局上追平比數後，兩隊直到11局才打破僵局，何斯默的高飛犧牲打助塔提斯跑回致勝分，最終靠著終結者梅蘭森（Mark Melancon）的救援成功，以8：7逆轉勝道奇。

此外，整個系列戰塔提斯的表現亮眼，面對道奇隊眾星雲集的先發投手，分別從克蕭（Clayton Kershaw）與包爾（Trevor Bauer）的手中敲出雙響砲，今天在教士全隊上下陷入打擊低潮時，只有他率先以陽春砲吹起了反攻的號角，3戰5轟的表現可謂系列戰MVP。

道奇 教士 塔提斯

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 教士克服落後6分劣勢延長賽大逆轉道奇

MLB／塔提斯雙轟靠偷瞄暗號？包爾推特酸：下次直接問我

MLB／驚人火力攻下教士長約 塔提斯游擊守備爛到創紀錄

MLB／塔提斯重返先發就開轟 教士延長賽崩盤推野手投球

相關新聞

MLB／教士拉尾盤逆轉勝道奇！塔提斯系列賽3戰5轟扮功臣

教士與道奇是本季奪冠呼聲最高的球隊，兩隊偏偏隸屬於同一分區，今（26）日進行四連戰的最終戰，原本取得1：7的道奇眼看就要取得該場比賽勝利，沒想到教士在最後半局追平，延長賽再靠著何斯默（Eric Hos

MLB／旅美最慘一役！找不到準星 有原航平2局被白襪KO

德州遊騎兵先發投手有原航平今（26）日出戰白襪，前陣子拿下二連勝的他沒能延續上一場的好表現，投2局就花70球失5分，被打6支安打和4次保送吞敗，防禦率漲到4.03。 有原航平開局控球找不到準星，

MLB／驚人火力攻下教士長約 塔提斯游擊守備爛到創紀錄

教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）休賽季才簽延長大約，可望終身教士，打擊火力兇猛的他近三戰就敲了5轟，不過開季以來差勁的守備能力也創下聯盟紀錄。 加上今（26）日處理道奇

MLB／塔提斯雙轟靠偷瞄暗號？包爾推特酸：下次直接問我

教士與道奇三連戰第二戰由道奇取得勝利，不過塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與包爾（Trevor Bauer）的對決則是前者大勝，從後者手中敲出雙響砲，但包爾事後在推特分享了一部影片，指出

MLB／響尾蛇雙重賽封鎖勇士 兩投手接力完封僅被敲一安

相較於同屬國聯西區，教士與道奇的「宇宙大戰」，亞利桑那響尾蛇本季的目標比起爭冠，更像是重建中的過渡期，不過陣中兩大先發──加倫（Zac Gallen）與邦賈納（Madison Bumgarner）在今

MLB／邦賈納完投未被敲安打 官方認證「非無安打比賽」

響尾蛇隊投手邦賈納（Madison Bumgarner）投完全場、未被敲出安打，球隊以7：0擊敗勇士隊，但這無法成為一場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。