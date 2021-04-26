MLB／教士拉尾盤逆轉勝道奇！塔提斯系列賽3戰5轟扮功臣

教士與道奇是本季奪冠呼聲最高的球隊，兩隊偏偏隸屬於同一分區，今（26）日進行四連戰的最終戰，原本取得1：7的道奇眼看就要取得該場比賽勝利，沒想到教士在最後半局追平，延長賽再靠著何斯默（Eric Hosmer）的高飛犧牲打跑進致勝分，從落後6分到完成逆轉，其中超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近3戰敲5轟，助教士該系列戰以3勝1敗取得領先。

本場道奇派出火球投手梅伊（Dustin May）先發，他不負眾望完成6局的投球僅失1分，然而牛棚一個個提油救火，包括年薪3200萬美元的「最貴後援」普萊斯（David Price），在7、8、9局各失2分，馬上把領先花光。反觀教士隊先發馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）僅投3局就花77球下場，第二位後援投手拉米瑞茲在第六局狂失5分，好在隊友的打線幫他擺脫戰犯的頭銜。

教士全場出現11支安打，其中有9支出現在7局以後，砲火明顯集中，更有5名打者都有2支安打的表現。9局上追平比數後，兩隊直到11局才打破僵局，何斯默的高飛犧牲打助塔提斯跑回致勝分，最終靠著終結者梅蘭森（Mark Melancon）的救援成功，以8：7逆轉勝道奇。

此外，整個系列戰塔提斯的表現亮眼，面對道奇隊眾星雲集的先發投手，分別從克蕭（Clayton Kershaw）與包爾（Trevor Bauer）的手中敲出雙響砲，今天在教士全隊上下陷入打擊低潮時，只有他率先以陽春砲吹起了反攻的號角，3戰5轟的表現可謂系列戰MVP。