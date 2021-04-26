快訊

全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

MLB／旅美最慘一役！找不到準星 有原航平2局被白襪KO

聯合新聞網 / 綜合報導
有原航平對白襪只投2局就花70球失5分吞敗。 美聯社
有原航平對白襪只投2局就花70球失5分吞敗。 美聯社

德州遊騎兵先發投手有原航平今（26）日出戰白襪，前陣子拿下二連勝的他沒能延續上一場的好表現，投2局就花70球失5分，被打6支安打和4次保送吞敗，防禦率漲到4.03。

有原航平開局控球找不到準星，4個保送通通是第一局投出來的，還被阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出2分砲，第二局更是被白襪打者全面擊垮，連續被擊出一壘、二壘、三壘安打失2分，再被阿布瑞尤敲出高飛犧牲打跑回本場所失的最後1分，合計主投2局掉5分，沒有投出任何三振，也寫下大聯盟生涯最短的一次先發。

反觀白襪的火球大物寇佩克（Michael Kopech），身為當年塞爾（Chris Sale）交易案的主菜之一，雖然去年選擇放棄賽季，今年回歸後再次展現天賦，主投5局失1分，另外送出10次三振，也順利拿下勝投。

有原航平 遊騎兵 白襪

延伸閱讀

MLB／有原航平繳無失分好投 2度讓大谷翔平吃癟

MLB／霸氣甩完棒發現被接殺 大谷翔平笑不出來

MLB／兩度解決「筒神」 有原航平喜獲旅美生涯首勝

MLB／投球失憶症？有原航平小聯盟被打爆：全身都不對勁

相關新聞

MLB／旅美最慘一役！找不到準星 有原航平2局被白襪KO

德州遊騎兵先發投手有原航平今（26）日出戰白襪，前陣子拿下二連勝的他沒能延續上一場的好表現，投2局就花70球失5分，被打6支安打和4次保送吞敗，防禦率漲到4.03。 有原航平開局控球找不到準星，

MLB／驚人火力攻下教士長約 塔提斯游擊守備爛到創紀錄

教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）休賽季才簽延長大約，可望終身教士，打擊火力兇猛的他近三戰就敲了5轟，不過開季以來差勁的守備能力也創下聯盟紀錄。 加上今（26）日處理道奇

MLB／塔提斯雙轟靠偷瞄暗號？包爾推特酸：下次直接問我

教士與道奇三連戰第二戰由道奇取得勝利，不過塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與包爾（Trevor Bauer）的對決則是前者大勝，從後者手中敲出雙響砲，但包爾事後在推特分享了一部影片，指出

MLB／響尾蛇雙重賽封鎖勇士 兩投手接力完封僅被敲一安

相較於同屬國聯西區，教士與道奇的「宇宙大戰」，亞利桑那響尾蛇本季的目標比起爭冠，更像是重建中的過渡期，不過陣中兩大先發──加倫（Zac Gallen）與邦賈納（Madison Bumgarner）在今

MLB／邦賈納完投未被敲安打 官方認證「非無安打比賽」

響尾蛇隊投手邦賈納（Madison Bumgarner）投完全場、未被敲出安打，球隊以7：0擊敗勇士隊，但這無法成為一場...

MLB／大谷等曲球卻把直球轟成全壘打 菜鳥崇拜喊「真男人」

天使隊「二刀流」大谷翔平再度開砲，今天面對太空人隊之戰，在第8局、2：2之際，掃出一發飛行距離440呎的大號陽春砲，幫助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。