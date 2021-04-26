MLB／旅美最慘一役！找不到準星 有原航平2局被白襪KO
德州遊騎兵先發投手有原航平今（26）日出戰白襪，前陣子拿下二連勝的他沒能延續上一場的好表現，投2局就花70球失5分，被打6支安打和4次保送吞敗，防禦率漲到4.03。
有原航平開局控球找不到準星，4個保送通通是第一局投出來的，還被阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出2分砲，第二局更是被白襪打者全面擊垮，連續被擊出一壘、二壘、三壘安打失2分，再被阿布瑞尤敲出高飛犧牲打跑回本場所失的最後1分，合計主投2局掉5分，沒有投出任何三振，也寫下大聯盟生涯最短的一次先發。
反觀白襪的火球大物寇佩克（Michael Kopech），身為當年塞爾（Chris Sale）交易案的主菜之一，雖然去年選擇放棄賽季，今年回歸後再次展現天賦，主投5局失1分，另外送出10次三振，也順利拿下勝投。
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