MLB／驚人火力攻下教士長約 塔提斯游擊守備爛到創紀錄

教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）休賽季才簽延長大約，可望終身教士，打擊火力兇猛的他近三戰就敲了5轟，不過開季以來差勁的守備能力也創下聯盟紀錄。

加上今（26）日處理道奇隊泰勒（Chris Taylor）敲出的滾地球發生失誤，塔提斯本季至今15場比賽就出現多達9次失誤，據《ESPN》的報導，此數據創下自1983年的佛列契（Scott Fletcher）後，開季前15場的最多失誤數紀錄。

儘管游擊手是所有守位最困難的防區，但塔提斯累積的9次失誤實在太誇張，本季甚至還沒有其他選手有6次以上的失誤。

撇除守備，塔提斯在打擊區的實力則毋庸置疑，除了本季7支全壘打是全聯盟最多，2019-20年都繳出超過.900的攻擊指數（OPS），也難怪教士願意用11年大約綁住這位僅累積出賽157場的未來之星。